Policía y propietarios evitan una nueva ocupación de vivienda en As Gándaras

El barrio de As Gándaras vivió en las últimas horas un nuevo intento de ocupación de una vivienda cerrada, que pudo ser evitado gracias a la rápida intervención de los propietarios y de la Policía Nacional, que fueron alertados por vecinos de la zona.

Según relata una de las propietarias de la vivienda, fueron avisados el martes por la noche de que dos hombres de entre 20 y 30 años habían forzado la puerta trasera de la casa, un edificio de dos plantas ubicado en el número 59 de la Calzada das Gándaras. Tras avisar a la Policía y acudir a la vivienda, comprobaron que los intrusos ya no estaban y que habían causado destrozos en el interior.

"Volvimos poñer candados pola noite e á mañá seguinte avisáronnos de que xa entraran de novo, polo que tivemos que ir outra vez, pero xa non estaban", relata la dueña de la casa, que añade que ya no recuerda las veces que en los últimos quince años sufrieron intentos de ocupación de esta vivienda, que es una herencia y no está acondicionada para vivir, pero que los herederos tratan de conservar en buen estado para en un futuro poder rehabilitarla.

TAPIADA. La afectada explica que al ver que la entrada de los okupas se repitió en solo unas horas, optaron por llamar a un albañil para que tapiase este mismo miércoles las entradas a la casa, ya que asegura que resulta un sinvivir el hecho de que cada cierto tiempo tengan que acudir a la vivienda a tratar de evitar que sea ocupada.

Además, la dueña de la vivienda agradeció la labor de la Policía Nacional, que dijo que patrulló durante la noche y la mañana de este miércoles la zona, aunque se lamenta de que los agentes "teñen ás mans atadas, porque a lei permite que se poidan okupar as propiedades privadas". Añade que los policías les dan pautas sobre cómo tienen que actuar en estos casos, para que la desocupación de la casa sea amistosa y evitar así un desahucio que puede tardar varios meses.