La Policía Nacional recibe una media de cinco denuncias al día por ciberestafas

Las estafas a través de internet se han convertido en el delito por excelencia de los últimos años y los ciberdelincuentes idean argucias cada vez más sofisticadas. Solo en Lugo, la Policía Nacional recibe una media de cinco denuncias diarias por este tipo de engaños, que atañen a víctimas de cualquier perfil.

Las estafas relacionadas con las nuevas tecnologías ponen en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad de muchas aplicaciones y obligan al usuario a extremar las precauciones a la hora de navegar por el universo de internet. De hecho, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de la comisaría lucense -que investiga este tipo de delitos- recalca la importancia que tiene la prevención para hacer frente a estas nuevas formas de criminalidad. Entre los últimos casos denunciados en Lugo hay estafas de todo tipo, desde suplantaciones de identidad empresarial hasta ventas fraudulentas en páginas de segunda mano, pasando por todo tipo de engaños a través de mensajería de WhatsApp.

Abona 14.800 euros por un tractor en una web fraudulenta

Una empresa lucense de venta de maquinaria agrícola denunció que le habían suplantado la identidad, ya que los ciberdelincuentes habían creado una web falsa para gestionar la venta de su mercancía. El empresario tuvo conocimiento de esta situación cuando un hombre viajó desde Andalucía hasta Lugo para recoger un tractor que había comprado en la web de la empresa. La víctima confió en los estafadores y realizó una transferencia por el valor del tractor, que ascendía a 14.800 euros.

Estafan a la encargada de un súper simulando ser su jefa

Otro timo denunciado recientemente afectó a un supermercado de la ciudad. Un hombre llamó a la encargada haciéndose pasar por un proveedor mexicano y pidiéndole 1.000 euros para suministrar la mercancía. El hombre le dijo que estaba con su jefa y le puso una locución de unos segundos en la que una mujer le pedía que ingresara el dinero. La víctima siguió las indicaciones de la que creyó que era su jefa y posteriormente recibió otra llamada en la que le pedían 2.000 euros más. Como no tenía tanto efectivo en la caja, la mujer le pidió el dinero prestado a su pareja y realizó el envío. Cuando habló con su jefa, comprobó que había sido un fraude.

Suplantan el correo de un pintor y le timan 10.000 euros

Un pintor lucense también fue víctima del la estafa denominada Man in the middle, que consiste en suplantar la identidad de una empresa que negocia con sus clientes y conseguir dinero de forma fraudulenta. En este caso, el autónomo lucense fue contratado por una compañía para realizar varios trabajos y las partes negociaron a través del correo electrónico. Los ciberdelincuentes accedieron al email del pintor y cuando el hombre le envió la factura a la empresa le modificaron el número de cuenta, por lo que el dinero, algo más de 10.000 euros, fue a parar a manos de los estafadores.

Logra cobrar 9.000 euros con la falsa venta de una motosierra

La Policía Nacional también logró identificar a un joven que anunció una motosierra en una web de compraventa de artículos de segunda mano, por un precio de 120 euros, y realizó multitud de ventas fraudulentas, llegando a cobrar algo más de 9.000 euros. Gracias a la investigación de los agentes lucenses, se le imputaron al estafador alrededor de 90 delitos de estafa en todo el país.

Se hacen pasar por conocidos y piden dinero por WhatsApp

Los timos a través de mensajes de texto y por WhatsApp son cada vez más frecuentes. En Lugo ya se detectaron varios casos en los que los ciberdelincuentes acceden a una cuenta de esta red y envían mensajes a los familiares o conocidos de la víctima solicitando dinero para algún tipo de urgencia. Varios padres recibieron este tipo de mensajes desde el número de teléfono de sus hijos y realizaron las transferencias solicitadas. También se presentaron varias denuncias en las que los estafadores se hicieron pasar por entidades bancarias o administraciones.

Consejos para prevenir engaños en la red

Una de las ciberestafas que más ha proliferado en los últimos tiempos es el denominado phishing, que consiste en engañar a la víctima y ganarse su confianza —haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza— para manipularla y conseguir que comparta información confidencial, como contraseñas y números de tarjetas de crédito.

Para evitar este tipo de fraudes, el jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de la Policía Nacional de Lugo, el inspector Héctor Pérez Arias, recomienda extremar las precauciones y no fiarse de las llamadas o de los mensajes que llegan a nuestro móvil o al correo electrónico en nombre de entidades o administraciones. "Cuando recibimos una llamada en la que nos dicen que es nuestro banco, la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, por citar algunos, lo que tenemos que hacer es colgar y llamar nosotros a ese organismo para comprobar si realmente se han puesto en contacto con nosotros. Si establecemos nosotros la comunicación podemos evitar el 95% de los fraudes por el método del phishing", explica.

El inspector Héctor Pérez recomienda además borrar inmediatamente cualquier mensaje que nos solicite pinchar en un enlace. "El simple hecho de recibir un mensaje de este tipo no introduce el ‘malware’, pero si pinchamos en el enlace que contiene ya se descarga el programa malicioso, por lo que lo más recomendable es borrar el mensaje sin abrirlo. Al igual que sucede con las llamadas, si recibimos un mensaje del Sergas, de Correos o de cualquier otra entidad, lo mejor es ponernos nosotros en contacto con la administración o empresa correspondiente. De este modo, evitamos riesgos", apunta.

A la hora de navegar por internet y realizar transacciones o compras también es fundamental seguir unas pautas básicas. "Hay que fijarse siempre en la URL y comprobar que sea una Https y que figure el símbolo del candado. También es importante fijarse en que no sea un dominio inusual —que sea .com o .es— y que la web incluya un domicilio social, un código de identificación fiscal y un contacto. Además, al buscar en Google, al lado de la web salen tres puntos. Si pinchamos en ellos nos dice que la conexión es segura o no".