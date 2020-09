La Policía Nacional asegura que solo hay seis viviendas ocupadas en Lugo

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, así como los máximos responsables de la Policía Local y Nacional mantuvieron este miércoles una reunión de trabajo, en la que se abordó el fenómeno de la ocupación en la ciudad y se constató, según informa el Consistorio, que los datos de la urbe "no se corresponden con la alarma social que se está generando en el vecindario".

En estos momentos, según las cifras que maneja la Policía Nacional, son seis las viviendas que están ocupadas en Lugo, pero en todos los casos se trata de inmuebles "totalmente abandonados", es decir, "no son primeras o segundas viviendas, ni pisos turísticos ni de alquiler, como sucede en otras ciudades".

En cuanto a los perfiles de las personas que ocuparon las instalaciones son, traslada el Ayuntamiento, ciudadanos en riesgo de exclusión social.

También se ha constatado a lo largo de este año se dieron más casos en Lugo, pero ya fueron desalojadas de forma voluntaria o tras la intervención de las fuerzas de seguridad.

En este punto, se ha advertido de la importancia de la implicación ciudadana, "alertando de estas situaciones para que se pueda actuar cuanto antes, porque en muchas de las viviendas afectadas no se presentó ni denuncia".

Al respecto, tanto la alcaldesa como la subdelegada del Gobierno han enviado un mensaje de tranquilidad a la población por un fenómeno que "no es nuevo", pero que en Lugo "no alcanza la dimensión de otras ciudades". Por ello, se ha apelado a ser "muy cautos para no atemorizar a la población" con información imprecisa.