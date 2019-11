La Policía Nacional atendió este año a 313 mujeres por violencia machista

La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Lugo atendió en lo que va de año a 313 lucenses víctimas de violencia contra la mujer, tanto por malos tratos, como por delitos contra la libertad sexual. La unidad tramitó desde enero 228 atestados y detuvo a 185 personas, un trabajo que la subdelegación del gobierno en Galicia ha querido reconocer con el premio Meninas, que destaca la atención «especializada y personalizada» que reciben las víctimas en la comisaría lucense.

El galardón fue entregado este viernes en un acto celebrado en Santiago de Compostela, en el que también fueron distinguidos la Valedora do Pobo, el Centro de Estudios de Género de la Universidad de A Coruña, la Diputación de Pontevedra, la Asociación Mirabal, la Asociación de Mujeres Escola Rural de Saúde de Limia, la jefa de la UCRIF de la Policía Nacional de A Coruña, la psicológa del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del Centro Penintenciario de Pereiro de Aguiar (Ourense) y la EMUME de la Guardia Civil de Pontevedra.

Los agentes de la UFAM de Lugo realizan a diario un trabajo intenso en el que nunca bajan la guardia, ya que tienen entre manos la seguridad de las víctimas. De hecho, desde que arrancó el año, los responsables del grupo tramitaron 58 atestados por quebrantamiento de penas o medidas de seguridad, que se saldaron con un total de 42 detenidos. Igualmente, tramitaron 27 atestados por delitos contra la libertad sexual, que se cerraron con 13 hombres detenidos.

Con respecto a la protección de las víctimas de violencia machista, la UFAM lucense atiende en la actualidad a 205 mujeres, que son beneficiarias de una orden de alejamiento o protección. Tal y como señaló ayer el portavoz de la comisaría lucense, «actualmente dos de cada diez detenidos en España lo son por delitos cometidos en alguna de las competencias de la UFAM, concretamente un 20,19%», dijo.

En el transcurso del acto -al que asistió la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez-, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, afirmó que la democracia "será imperfecta" mientras la sociedad no acabe con la violencia machista.

"Si todavía hay quien infravalora las capacidades de una mujer, nuestra democracia no es perfecta. Y si todavía hay quien desprecia la vida de una mujer, nuestra democracia no es perfecta. No defiende la democracia quien no defiende a la mujer, quien no rechaza la violencia de género y quien no condena el machismo. No podemos dudar ante los negacionistas. Y tan reprochable es su actitud como la de quienes actúan como edulcorantes y dulcifican sus postulados", manifestó.

En cuanto a los premios Meninas, que se convocan a nivel nacional y se entregan por segunda vez en Galicia, Losada explicó que reconocen el trabajo "de quienes, sin pedir nada a cambio, entregan su tiempo, su esfuerzo y sus capacidades para ayudar a otras personas, para ayudar a salvar vidas".