Alertan de estafas a comercios lucenses fingiendo ser proveedores o repartidores

La Policía Nacional detectó en Lugo un tipo de estafa telefónica que se dirige preferentemente a empresas y comercios. El modus operandi consiste en que el estafador contacta con el encargado o con algún dependiente y finge ser un proveedor o un repartidor de una empresa de logística. Posteriormente, le hace creer que tiene pendiente un pago por un servicio, "del que tiene conocimiento su superior" y que, de no hacerse efectivo, le ocasionará una grave penalización a su negocio. De este modo, solicita al trabajador que realice de inmediato una transferencia bancaria, "creando en él un estado de nerviosismo y confusión".

Ante esta situación, la víctima accede, con el fin de evitar gastos extras a la empresa, y sigue las indicaciones que le dan para realizar el pago, llegando en algunos casos a abonar lo solicitado desde su cuenta personal. En los casos detectados hasta el momento, los teléfonos desde los que se estableció la conexión tienen un prefijo extranjero, o bien corresponden a abonados dados de alta de forma fraudulenta.

Para evitar este tipo de estafa, La Policía Nacional recomienda bloquear las llamadas y los mensajes de texto indeseados, además de no facilitar información personal o financiera cuando se reciba una comunicación sobre un pedido, se haya solicitado o no. "En cualquier caso, hay que ponerse en contacto con el teléfono oficial de la empresa de paquetería para confirmar si la comunicación es real o se trata de un intento de estafa", apuntan. Los agentes recuerdan que ninguna empresa de paquetería va a presionar para actuar inmediatamente. "Además de no realizar métodos de pago que no sean los habituales", añaden, "se aconseja reflexionar y hablar con alguien de confianza o con algún superior jerárquico ante la mínima sospecha".

Finalmente, en caso de percatarse de que se ha sido víctima de este tipo de engaño, la Policía explica que "es conveniente" interponer una denuncia. "Para facilitar la posterior investigación", dicen, "recomendamos aportar la mayor información posible sobre lo ocurrido, por lo que se aconseja no eliminar datos referentes a la página web, a la plataforma donde se ha realizado el pago, o los datos de contacto y las conversaciones mantenidas con personas vendedoras".