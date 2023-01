La Policía Local vigilará la superficie de las terrazas

La Policía Local vigilará que las terrazas de hostelería no excedan la superficie autorizada ni entorpezcan la movilidad de los peatones. La alcaldesa, Lara Méndez, y el intendente jefe de este cuerpo, Jesús Piñeiro, se reunieron este martes para planificar las tareas de supervisión que se llevarán a cabo con el fin de garantizar la accesibilidad de los transeúnte en todas las calles.

"Un labor que se intensificará e no que cotexarán as dimensións sinaladas nas autorizacións co espazo real que acaparan na vía, evitando excesos indebidos que comprometan a protección das e dos viandantes e mesmo o acceso aos inmobles", afirmó la alcaldesa.

El Concello de Lugo ya cobrará este año las tasas a las terrazas, tras tres años de exención. Pero les ha concedido una prórroga "temporal" y "extraordinaria" a los hosteleros para que puedan mantenerlas en aceras y plazas de aparcamiento, si no dificultan el tránsito de los peatones, hasta que se apruebe la nueva ordenanza municipal que recogerá los espacios que pueden ocupar y su estética, entre otros asuntos.

Adoptó esa medida con el fin de "paliar os complexos momentos económicos derivados da suba da inflación e poder manter, así, os postos de traballo e as economías familiares ás que sustenta".

CUANTÍAS. Lara Méndez volvió a incidir en que la tasa que tienen que pagar los hosteleros en Lugo es "unha das máis económicas das grandes capitais galegas", tras la actualización que llevó a cabo de los costes, en los que "se tivo en conta o contexto financeiro actual".

El importe en Lugo es de 30,84 euros al año por metro cuadrado cuando se trate de terrazas hosteleras instaladas en calles con clasificación de primera categoría, 16,50 en las de segunda y 9,48 euros las de tercera.

Si en la capital lucense la tasa máxima que se abonará este año es de 30,84 euros al año por metro cuadrado, en A Coruña es 37,50 euros; Pontevedra, 42,32; Santiago, 43,27, y Ourense, 47,62, según los datos facilitados por el gobierno local.