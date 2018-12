La Policía Local trabajará con los jefes de turno por la falta de mando

La Policía Local funcionará sin mando, bajo la responsabilidad de cada jefe de turno, como mínimo hasta la tercera semana de enero debido a la jubilación del jefe del cuerpo, Manuel Méndez Novo, que desde este jueves no ejerce. La idea de la alcaldesa, responsable del servicio, era hacer un nombramiento provisional -no puede durar más de seis meses- hasta que se cubra la jefatura, pero el inspector al que por rango le correspondería, que ya ejercía como segundo cuando faltaba Novo, no estaría por la labor. De hecho, solicitó vacaciones hasta el 10 de enero.

Hay 38 agentes que tendrían la posibilidad de dejar el cuerpo el año próximo -el propio Piñeiro- y muchos tienen la intención de hacerlo

Piñeiro es visto como el relevo natural de Novo, pero su resistencia a hacerse cargo del servicio estaría relacionada con demandas de mejoras, como la aprobación de la RPT y la retribución de las horas extras que los policías tienen pendientes desde el año pasado. Hay agentes a lo que se les adeudan 4.000 euros correspondientes a noches (más de 50) y refuerzos.

La agilización de la convocatoria de plazas sería otra demanda, ya que hay 30 vacantes y desde enero se incrementarán debido a la jubilación anticipada que se acaba de aprobar para los policías locales. Hay 38 agentes que tendrían la posibilidad de dejar el cuerpo el año próximo -el propio Piñeiro- y muchos tienen la intención de hacerlo. De hecho, el gobierno ya recibió comunicaciones en ese sentido, como la del responsable del gabinete de Tráfico, el inspector Manuel Vázquez Sanjurjo, que se jubila el 2 de enero y desde ayer está de vacaciones. Él y los dos policías adscritos al servicio informaron a la alcaldesa de que no se podrán llevar a cabo muchas de las funciones de este, como la elaboración de informes para cualquier señalización y ocupación de la vía pública (para obras, eventos...). El gobierno explicó que las funciones del responsable de Tráfico serán asignadas a otro inspector.

Por la situación en la Policía Local fuera poco conflictiva, la iniciativa de Cs de reservar un cupo de plazas para exmilitares como fórmula para paliar el déficit de agentes caldeó todavía más el ambiente. La CSIF, sindicato mayoritario en el cuerpo, calificó de "ocurrencia" y de "insulto" la propuesta del partido que lidera Olga Louzao, quien se refirió a la supuesta falta de disciplina que hay en la Policía Local. El sindicato cree que es una insinuación gratuita y critica que Cs no condenara la «indisciplina» de los trabajadores contrarios a la RPT (documento que la CSIF sí apoya) que supuestamente acosaron a una sindicalista de CC.OO.

La CSIF dice que en la Policía hay un problema de organización y falta de efectivos por la "nefasta gestión política de los últimos 20 años", pero no indisciplina, por lo que critica la propuesta de "militarización" de Cs.

El sindicato relaciona la propuesta de este grupo con un "resentimiento particular" del número dos, Jesús Expósito, "alguacil" del Concello y exsindicalista de CC.OO., quien además tendría intereses personales en la Policía. "Su esposa es auxiliar de policía y prefiere que realice funciones que no son propias de su puesto en una oficina de lunes a viernes", afirma la CSIF. El sindicato dice que una fórmula de paliar la falta de efectivos sería que los auxiliares procediesen a realizar las funciones que la ley les atribuye, lo que ni la alcaldesa ni ningún partido político apoya, lamenta.