La Policía Local sanciona a nueve conductores por otra quedada en As Gándaras

El parque empresarial de As Gándaras sigue siendo habitual punto de encuentro para quedadas de vehículos, las denominadas KDD, en la capital lucense. Algunos de los participantes proceden de fuera de la provincia de Lugo.

La Policía Local detectó a través de las redes sociales que se iba a registrar otra a las diez de la noche del pasado viernes en este polígono. Los agentes desplegaron entonces en puntos estratégicos vehículos oficiales y camuflados para evitar cualquier infracción a la seguridad vial que se pudiese producir.

Así sancionaron a nueve jóvenes. A uno de ellos por conducción temeraria, lo que le acarreará una multa de 500 euros y la perdida seis puntos del carné.

Otros cuatro fueron denunciados por conducción negligente. Dos más porque llevaban láminas no homologadas en las ventanillas. Uno no tenía seguro obligatorio y otro no había pasado la ITV en plazo.