La Policía Local rescata a un joven que se quedó atrapado de noche entre unas zarzas

Agentes de la Policía Local de Lugo rescataron a un joven que se adentró de noche en un solar atestado de maleza y se quedó atrapado. La intervención tuvo lugar pasadas las cinco y media de la madrugada de este viernes, cuando una patrulla acudió a la Ronda República Argentina tras recibir una llamada de un joven que al parecer se había quedado atrapado en un matorral lleno de silvas y no era capaz de salir de allí. Tras recibir el aviso, una dotación policial se trasladó de inmediato al lugar y observó como un joven hacía señales con la linterna de su teléfono móvil desde una zona de difícil acceso, plagada de vegetación.

La patrulla buscó el lugar más adecuado para llegar hasta el chico y uno de los agentes caminó entre la maleza y logró rescatarlo. Una vez a salvo, el chico, de 21 años de edad, contó que había accedido caminando desde la parte superior de ese solar, hasta que llegó un momento en el que no fue capaz de encontrar la salida, ya que se vio rodeado de zarzas y matorrales. El joven rehusó asistencia médica, ya que dijo se encontraba bien, y no explicó si se había equivocado de camino o si había intentado tomar un atajo sin valorar las dificultades que entrañaba atravesar esa zona.

Un agente de la Policía Local intentando llegar hasta el chico, que hacía señales con su linterna. EP

Esa misma noche, sobre las cinco menos cuarto de la madrugada, otra patrulla del Grupo Operativo Nocturno se desplazó hasta un edificio de la Rúa dos Gardas, ya que al parecer una persona de avanzada edad se había caído de la cama y no podía incorporarse. Los agentes encontraron a esta persona tirada en el suelo del dormitorio, por lo que la ayudaron a incorporarse y la tumbaron de nuevo en la cama. Según explicó, no había sufrido lesión alguna, por lo que no fue necesaria la intervención de los sanitarios y los agentes dieron por finalizada su intervención.