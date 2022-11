Le requisan una escopeta de caza a un hombre con depresión que decía que no quería vivir

Agentes de la Policía Local de Lugo le requisaron una escopeta de caza a un hombre con depresión que decía que "no quería vivir" Los agentes se movilizaron sobre sobre las tres de la tarde de este miércoles, cuando varios viandantes llamaron a la Sala del 092 para comunicar que habían visto como un hombre caminaba por la calle llorando. Según contaron, esta persona hablaba por teléfono y no paraba de decir que no quería seguir viviendo.

Tras recibir el aviso, una Unidad Territorial de Policía de Barrio se trasladó al lugar indicado, en la zona sur de la ciudad, y localizó al hombre. Tras hablar con él un rato, los agentes observaron que el hombre padecía una depresión. De hecho, rompió a llorar y manifestó que tenía problemas familiares, por lo que tenía un estado de ánimo muy bajo y estaba recibiendo atención psiquiátrica.

Los policías localizaron el vehículo del hombre y lo registraron. Además, lo acompañaron a su domicilio y encontraron una escopeta de caza de su propiedad, que fue intervenida "para evitar cualquier problema", explicaron. El hombre se negó a recibir asistencia médica y se quedó a cargo de su familia.