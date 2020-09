La Policía Local y la Nacional se coordinan para evitar altercados en el centro de Lugo

La Policía Local ha aumentado su presencia en las calles del centro de Lugo con patrullas a pie diarias, para cumplir así una "función disuasoria" tras diversos incidentes registrados en el casco viejo de la ciudad. Así, este cuerpo municipal actuará coordinadamente con la Policía Nacional para evitar altercados.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Lugo, además se mantiene una "estrecha colaboración con la Policía Nacional para trabajar conjuntamente en todas las actuaciones en que se solicite su ayuda".

También han aclarado que lo ocurrido el sábado en Campo Castelo, una agresión y robo a un menor, es "competencia de la Policía Nacional", con una respuesta "inmediata" en la detención de cuatro jóvenes que agredieron a un menor de edad y que luego arrojaron distintos objetos desde un piso ocupado en esta zona.

"Los dos cuerpos trabajan de forma coordinada tanto institucionalmente como entre los efectivos", han subrayado por parte del Ayuntamiento de Lugo.

Mientras, la Asociación Lugo Monumental que preside Luís Latorre, ha emplazado a que "la policía patrulle andando", que haya más "patrullas en la calle" por el centro de la ciudad. "Vemos muchos coches de policía, últimamente vemos más y también vemos que aumentó la vigilancia pero echamos de menos más patrullas a pie", ha afirmado.

Latorre ha reconocido que "hay situaciones preocupantes", que se dan en el casco viejo de la ciudad amurallada y alude a lo ocurrido en Campo Castelo que fue "muy notorio".

Con todo, ha destacado que estas situaciones "se dan en toda la ciudad, no solo pasa en el casco histórico". "Y tampoco queremos dar la imagen que el centro es un barrio marginal", ha indicado, para que no se "criminalice" el centro por estos casos. "Hay problemas puntuales como hay en otras zonas de la ciudad, no es solo el casco histórico. Hay problemas por todas partes", ha concluido Latorre.