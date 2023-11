La Policía multará con 80 euros a conductores que entren al centro de Lugo sin permiso

El Concello de Lugo ha iniciado una campaña en los accesos al casco histórico y en el propio centro para informar de que pueden acceder en coche solo residentes, servicios, taxis, vehículos de emergencia y usuarios de párkings.

Así está señalizado ya desde hace semanas en la entrada por la Rúa do Teatro y ahora se indicará también por la Rúa Nova.

Para controlar esta prohibición de accesos al centro, la Policía Local multará con 80 euros a los conductores que circulen por las zonas restringidas.

Se trata de poner en marcha la restricción que se aplicará una vez terminen las obras, explicó la alcaldesa, Lara Méndez, junto al jefe de la Policía Local, Jesús Piñeiro, y se hace ya para mejorar la movilidad en el centro, la seguridad de los viandantes y la actividad comercial.

Problemas de circulación por el centro de Lugo

La Rúa do Teatro es la calle por donde entra más tráfico al centro desde que en el mes de mayo se cerró la entrada por la Rúa Montevideo. Desde ese momento, el otro acceso que hay al casco histórico es por la Rúa Nova, desde la Ronda da Muralla, pero es la entrada por Teatro la que está dando lugar a mayores problemas de circulación y de seguridad para los peatones. Por la Rúa Nova el tráfico no está restringido.

La situación en Teatro es muy complicada desde finales de julio, cuando empezó la obra de esta calle. Se dejó solo un carril de circulación, de subida hacia Santo Domingo, y la salida se habilitó por San Marcos, calle peatonal, y San Fernando, zona que también está en obras.

La convivencia de coches y de peatones es especialmente difícil en San Marcos, donde además el pavimento está sufriendo mucho. Aunque en mucha menor medida que al principio, sigue habiendo conductores despistados que entran por la Rúa do Teatro hasta Santo Domingo –para dejar o recoger gente, por ejemplo–, sin saber que el giro en este lugar ya no es posible, porque la plaza está en obras y porque no se puede bajar por Teatro para volver a salir a la Ronda. La consecuencia es que la circulación se complica más de lo que resulta imprescindible en Santo Domingo y que San Marcos recibe más tráfico.