La Policía Local multa a un local de la Rúa da Cruz por poner música sin licencia

La Policía Local tuvo que intervenir en un establecimiento de hostelería de la Rúa da Cruz, en la noche del lunes al martes, tras recibir varias quejas vecinales por los ruidos que procedían del interior del local y por el elevado volumen de la música, que impedía el descanso de los vecinos.

Los agentes acudieron al lugar sobre la una menos diez de la madrugada y comprobaron que, efectivamente, desde la vía pública se podía escuchar perfectamente la música en un tono bastante alto.

Los policías entraron en el local y pudieron confirmar que se trataba de un establecimiento con licencia de cafetería, "que tiene específicamente prohibido el uso de aparatos reproductores de música", señalaron. A pesar de ello, el responsable del local tenía instalado un ordenador, que había conectado a una mesa de mezclas y a varios altavoces, poniendo de este modo música sin ningún tipo de reparo.

Tras confirmar que el local cumplía la normativa en este punto, los policías denunciaron a su responsable.

REUNIONES. Apenas hora y media después de esta intervención, sobre las 2.20 horas, los agentes de la Unidad Territorial de Policía de Barrio también acudieron a varios requerimientos por ruidos en la vía pública, concretamente en la Avenida de Magoi. Al llegar al lugar comprobaron que se trataba de un grupo de cinco personas que estaban hablando en la calle, quienes bajaron el tono de voz en cuanto fueron advertidas.

Los policías tuvieron otra intervención, alrededor de las doce de la noche, en una vivienda particular de la Ronda das Fontiñas. Según explicaron varios vecinos, un grupo de personas estaba celebrando una fiesta en un piso desde el mediodía y los ruidos no cesaban. Los agentes hablaron con el responsable del inmueble, quien les explicó que no era consciente de las molestias que les estaba ocasionando al resto del vecindario. Tras la intervención policial, los ruidos cesaron de forma inmediata.