La Policía Local de Lugo interviene en seis fiestas en domicilios

La Policía Local de Lugo ha intervenido el pasado fin de semana en seis fiestas en domicilios de la ciudad, dos de ellas con más de cuatro personas pese estar limitadas las reuniones en interior a esa cifra en el marco de las restricciones para frenar la pandemia del covid-19.

Según ha informado la Policía Local, la primera intervención la realizaron en un edificio de la calle Prado sobre las 23.00 horas del pasado 17 de abril, cuando agentes acudieron por ruidos procedentes de una fiesta en una vivienda.

Allí, comprobaron que se escuchaba música "en tono alto", han destacado las mismas fuentes, y "actividad humana", han añadido, por lo que fue identificada la responsable, quien manifestó que celebraban una fiesta de aniversario.

Los agentes detectaron "a más de cuatro personas que no son convivientes", por lo que realizaron diez actas de denuncia por infracción a la Ley de Salud de Galicia, por reunión no permitida y no hacer uso de la mascarilla cuando se dirigieron a los agentes actuantes.

Asimismo, llevaron a cabo un acta denuncia por infracción a la ordenanza de Protección Ambiental.

Otra de las intervenciones se llevó a cabo sobre las 3.55 horas del 18 de abril en un edificio de la Ronda Fontiñas, donde los vecinos se quejaban de una fiesta en una vivienda.

Los agentes observaron que en una de las habitaciones del piso se había instalado un juego de luces "similar a los que se utilizan en los locales de ocio nocturno", han indicado las mismas fuentes, y detectaron en el interior a más de cuatro personas no convivientes, por lo que tramitaron 14 actas denuncia por infracción a la Ley de Salud de Galicia. Así, han sido propuestas estas personas para sanción de 500 euros.

Y, como en el caso anterior, se ha realizado acta de denuncia por infracción a la ordenanza de Protección Ambiental.

OTRAS FIESTAS. Otra de las intervenciones se produjo sobre las 23.45 horas del 17 de abril cuando una patrulla fue enviada a la calle Montero Ríos porque en una vivienda un vecino no cesaba de cantar y hacer ruido.

Los agentes identificaron a esta persona, a la que requirieron para que cesase su actitud, lo que hizo "al instante", ha subrayado la Policía Local, por lo que finalizó el servicio sin otra novedad.

Otra de las intervenciones se produjo sobre las 00.55 horas del 18 de abril en la calle Lamas de Prado, donde una patrulla acudió a un edificio cuyos vecinos se quejaban de los ruidos provenientes de una vivienda.

Una quinta intervención se llevó a cabo en un edificio de la calle Anduriñas, sobre las 2.15 horas del día 18. Allí, los agentes comprobaron que se escuchaba música con "volumen muy elevado" procedente de una vivienda.

De este modo, fue identificado el responsable, quien manifestó que celebraba una pequeña fiesta con otras personas, por lo que se tramitó acta denuncia por infracción a la ordenanza de Protección Ambiental.

Y una sexta intervención de la Policía Local tuvo lugar sobre las 3.15 horas del día 18 en la calle Músico Falla, cuando un vecino denunció al 092 que había una fiesta en una vivienda del edificio donde reside, que le imposibilita el descanso. Por ello, fue identificada la persona responsable, que fue requerida para que cesasen las molestias, que concluyeron al instante.

OTRAS DENUNCIAS. Por otra parte, durante el fin de semana del 16 al 18 de abril efectivos de la Policía Local de Lugo establecieron diferentes dispositivos para el control de la normativa de la Xunta sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19.

En el marco de los mismos, se llevaron a cabo 35 actas de denuncia por infracción a la Ley de Salud de Galicia.