Interceptan a un joven que caminaba de Lugo a Cospeito por la A-6 tras discutir con su madre

Una patrulla de la Policía Local de Lugo interceptó a un joven que caminaba de Lugo a Cospeito por el arcén de una autovía. Los hechos sucedieron en la mañana del jueves, cuando una patrulla de la Unidad Territorial de Policía de Barrio se trasladó a la A-6, en las proximidades del polígono industrial de O Ceao, tras recibir varios avisos porque un joven caminaba por el arcén.

Los agentes localizaron al chico, de 18 años, quien explicó que había ido con su madre al centro comercial As Termas y habían discutido, por lo que su progenitora se había marchado y lo había dejado allí. Según contó, el joven decidió ir caminando hasta su domicilio, sito en Cospeito, y no sabía que no podía andar por la autovía. El portavoz policial explicó que los agentes, "para evitar un riesgo, tanto para el joven como para el resto de usuarios de la vía", trasladaron al chico hasta su vivienda.