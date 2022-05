La Policía Local detecta cada mes una media de 170 vehículos sin seguro o ITV

Tan solo en los cuatro primeros meses del presente año, la Policía Local de Lugo tramitó 678 sanciones a conductores que circulaban por el casco urbano de la ciudad sin tener en vigor el seguro obligatorio o sin haber pasado la ITV en el plazo reglamentario. Estos datos se traducen en una media próxima a las 170 denuncias mensuales, un cifra en ascenso que tiene gran parte de su explicación en el incremento de los filtros de seguridad vial. De este modo, ponerse al volante de un turismo sin tener la documentación en regla y pasar desapercibido resulta cada vez más complicado, ya que el control del tráfico en la capital se ha convertido en una de las prioridades del cuerpo.

Según los datos recabados por la Policía Local, entre enero y abril del presente año, los agentes detectaron a 473 conductores que no habían sometido su turismo a la inspección técnica obligatoria: 115 en enero, 121 en febrero, 118 en marzo y 119 en abril. Estas cifras resultan cuando menos inquietantes, ya que saltarse la revisión del turismo aumenta el riesgo de sufrir o provocar un accidente de tráfico. "Algunas personas", comentan los agentes, "no son realmente conscientes del peligro que implica no pasar la ITV, ya que esta garantiza que el vehículo es apto para la conducción en las debidas condiciones de seguridad. Algunos conductores se confían, pero hay que pensar que, de un año a otro, los vehículos sufren un desgaste en componentes tan importantes como la dirección, la amortiguación, las ruedas, los frenos o el alumbrado, entre otros, y además pueden presentar averías que no se hayan percibido a simple vista".

Cuando los policías detectan que un vehículo no ha pasado la ITV tramitan un expediente sancionador que conlleva 200 euros de multa, ya que se trata de una conducta tipificada como falta grave, y el conductor tienen un plazo de diez días para pasar la revisión. Entre enero y abril, las sanciones impuestas en el casco urbano de Lugo por no pasar la ITV en el plazo reglamentario sumaron 94.600 euros de recaudación.

"Algunas veces", comentan los agentes, "los conductores sí que acuden a la inspección, pero el resultado es desfavorable. En este caso, el conductor tiene un plazo de dos meses para subsanar la avería y únicamente se permite la circulación del vehículo desde las instalaciones de la ITV hasta el taller, y después al contrario. Si la ITV es negativa significa que se ha encontrado algún defecto que pone en peligro la seguridad del conductor y de los demás usuarios de la vía, por lo que el vehículo tiene que ser trasladado en una grúa. El porcentaje de vehículos que circulan con la ITV desfavorable o negativa es muy bajo".

En cuanto al seguro, en los cuatro primeros meses del año, los agentes denunciaron a 205 conductores por no tenerlo en vigor: 35 en enero, 55 en febrero, 66 en marzo y 49 en abril. "Conducir sin seguro también es una infracción administrativa que conlleva una multa. La cuantía exacta depende de la gravedad de la infracción, ya que no es lo mismo que lleve dos días con el seguro caducado que no haberlo contratado nunca, pero la media son 1.500 euros. Además —explica la Policía—, el vehículo queda inmovilizado. Si hay sitio se inmoviliza en la vía pública y, si no es posible, se traslada en una grúa hasta el depósito municipal y el propietario no puede retirarlo hasta que haya contratado un seguro". Según estas cifras, la recaudación por esta infracción en los cuatro primeros meses del año podría superar los 300.000 euros.

Además de enfrentarse a una sanción económica, los conductores que circulan sin seguro corren el riesgo de tener un problema serio si se ven implicados en un accidente de circulación, ya que no tienen ningún tipo de cobertura para hacer frente a posibles daños materiales en los turismos, lesiones en sus ocupantes, desperfectos en el mobiliario urbano, etcétera. Inicialmente, cuando un conductor que provoca un siniestro no tiene póliza, el consorcio de compensación de seguros puede correr con los gastos personales y materiales de las víctimas, pero posteriormente se los reclamará al conductor responsable.

La imprudencia de algunos conductores los lleva incluso a falsificar las pegatinas de la ITV o la documentación del vehículo, una maniobra completamente inútil, ya que la Policía Local de Lugo cuenta actualmente con la tecnología necesaria para acceder de inmediato a su base de datos y comprobar la situación en la que se encuentra el vehículo.

Noventa denuncias en tan solo 4 meses por conducir sin carné

Las denuncias por ponerse al volante de un vehículo sin haber obtenido nunca el permiso de conducir, o con el carné retirado por sentencia judicial o por pérdida total de puntos, tendrían que ser testimoniales. Sin embargo, los datos demuestras que son más frecuentes de lo que parece. De hecho, solo en los cuatro primeros meses del año, la Policía Local de Lugo denunció a 90 conductores por este motivo: 20 en enero, 23 en febrero, 18 en marzo y 29 en abril.



Hasta 6 meses de cárcel. Conducir sin carné, ya sea por no haberlo obtenido nunca, o bien por tenerlo retirado, constituye un delito contra la seguridad vial y está castigado en el Código Penal con una multa de 12 a 24 meses, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días o prisión de tres a seis meses.

Más multas por reformas ilegales

Además de las denuncias por conducir sin la documentación obligatoria en vigor, la Policía Local sancionó entre enero y abril a 25 conductores por otras irregularidades, fundamentalmente por realizar en el turismo reformas de importancia ilegales. Según explican desde el cuerpo, un elevado porcentaje de estas denuncias, que van en aumento, se tramitaron en las kedadas de tuning que se organizan en el polígono de As Gándaras.



La prueba del volante. Los infractores realizar reformas en alerones, asientos, luces o escapes, pero la infracción más frecuente es modificar el volante. Los agentes mandan al conductor accionar los intermitentes sin soltar las manos del volante. Si no es capaz, lo ha modificado.