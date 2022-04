La Policía Local desmonta una fiesta sin permiso en una finca de A Ponte

Varios agentes de la Policía Local obligaron este sábado a desmontar un auténtico campo de la fiesta que un hostelero instaló en una finca de la Estrada Vella de Santiago, en el barrio de A Ponte, donde pretendía celebrar durante el fin de semana las patronales de San Lázaro, que desde la pandemia no se habían vuelto a organizar.

El hostelero ya recibió durante la tarde-noche del viernes la visita de los agentes debido a las quejas de algunos vecinos afectados por el ruido que generaba la verbena y a que, según explicaron algunos testigos, los asistentes invadían la calzada con el consiguiente riesgo para la circulación. Una vez se personaron allí los policías, el ramista se habría negado a paralizar la fiesta, por lo fue denunciado por la Policía Local por desobediencia, exponiéndose a una sanción económica elevada.

AVISO. Durante la jornada de este sábado, advertidos de nuevo los agentes, se movilizaron en cuanto comenzó a actuar el grupo contratado, un dúo musical al que los policías advirtieron que la fiesta no contaba con los permisos necesarios, de modo que también ellos podían ser sancionados si actuaban.

Finalmente, los miembros del conjunto optaron por desmontar el camión-palco que estaba instalado en la finca, convertida en un auténtico campo de la fiesta en el que también se podía ver un gran bar ambulante y atracciones para los más pequeños.

El permiso solicitado por el hostelero al Concello no habría sido admitido por falta de documentación y porque se presentó sin el suficiente plazo de tiempo para que fuera revisado por los diferentes departamentos municipales.

Además, durante la jornada del viernes y la del sábado se sucedieron las quejas de vecinos de la zona que no contaban con esta celebración, ya que tradicionalmente el campo de la fiesta de las patronales de San Lázaro se ubica en una explanada ubicada junto al colegio de A Ponte, donde no hay casas tan cerca y no hay tanto riesgo para la circulación de vehículos.