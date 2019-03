La Policía Local bloquea el pago a los asegurados al no certificar atestados

La paralización desde hace meses en la certificación de los atestados de la Policía Local de Lugo retrasa los pagos de indemnizaciones a los asegurados o las reparaciones de vehículos implicados en accidentes en la ciudad. De hecho, obtener copia del informe de un siniestro elaborado por el cuerpo policía lucense supone pasar por un auténtico "calvario", según manifiestan empresas que representan a compañías aseguradoras y que han remitido quejas formales al Concello después de que lleven, en algunos casos, desde noviembre del año pasado esperando por una certificación.

"Desde finales de 2018 y tras la jubilación de la personas encargada de darnos la información, nadie contesta al teléfono y conseguir información al respecto se ha convertido en un calvario", indican desde la empresa Genus SL, que el 25 de febrero remitió un escrito al Concello en el que demanda una solución porque en la actualidad todos los expedientes que le han solicitado a la Policía Local de Lugo están paralizados.

Esta empresa, que colabora con diversas compañías aseguradoras en la localización de informes o atestados, explica que tras "mucha insistencia", en ocasiones consiguen contactar con el equipo de atestados de la Policía Local, donde se les informa de los accidentes por los que preguntan.

Sin embargo, indican que el trámite queda paralizado "radicalmente" en el segundo paso, "ya que los informes no son firmados por los agentes de policía

en cuestión y no se pueden derivar al responsable" debido a que no hay jefe de la Policía Local. Por ello, piden una solución a una situación que consideran "insostenible".

La empresa SMR Insurance Services, que trabaja también para varias aseguradores, se queja al Concello de que no consigue ni siquiera contactar telefónicamente ni presencialmente con el equipo de atestados de la Policía Local.

Explica que tienen 12 atestados pendientes de firmar cuyas solicitudes datan incluso del mes de noviembre y recuerdan que reciben constantes quejas de los usuarios de las compañías.

DESDE OCTUBRE. En el último mes, también se ha recibido una queja remitida desde Barcelona en la que se explica que el Concello de Lugo todavía no remitió la copia del atestados de un accidente de tráfico a pesar de que la solicitud fue remitida el 17 de octubre pasado y de que fue abonada la correspondiente tasa de 22,09 euros.

"Se ha reclamado reiteradamente a lo largo de estos meses, pero nos indican que existe una huelga encubierta y que no va a salir ningún informe de esa autoridad mientras persista una situación que ellos consideran injusta", explica quien realizó la reclamación dirigida a la alcaldesa. Añade que se ven obligados a presentar "una queja formal por la poca diligencia por parte de este consistorio. No se puede permitir que un problema interno del organismo afecte a los ciudadanos".