La Policía para el ensayo de la banda e identifica al "director" a petición de CSIF

Dos agentes de la Policía Local, acompañados de dos sindicalistas de CSIF, acudieron este martes por la mañana al centro social Uxío Novoneyra, donde ensayaba la banda municipal de música, para identificar a la persona que dirigía el ensayo. Se trata de un músico vinculado a la Asociación Músico Crisanto, que agrupa a las bandas de Rábade, Outeiro de Rei y Begonte, y cuyos servicios fueron contratados por el Concello de Lugo para preparar el concierto que la banda dará en San Froilán, el primero desde 2017.

La actuación policial provocó que el ensayo se interrumpiera, ya que el músico optó por no continuar la sesión, y causó estupor en los integrantes de la banda, en el gobierno local y en la oposición. Casualmente, varios concejales del PP llegaron al Uxío Novoneyra cuando acababa de producirse la intervención, ya que tenían acordada una visita a los músicos.

El sindicalista Manuel Cerdeira, que también es policía y preside la junta de personal del Concello aunque aclaró que actuó solo como representante de CSIF, fue uno de los dos representantes laborales (los dos de ese sindicato) que acompañaron a los agentes al Uxío Novoneyra. Cerdeira explicó que CSIF solicitó la intervención policial para poder averiguar si, como sospecha, el "director" accidental de la banda estaría trabajando sin soporte legal y, por tanto, si el Concello estaría cometiendo una irregularidad.

CSIF pedirá a Inspección de Trabajo que investigue a la administración local. "Se está todo legal non haberá ningunha consecuencia"

Cerdeira explicó que CSIF intervino tras el malestar y la preocupación que le trasladaron, aseguró, varios miembros de la banda municipal y después de haber solicitado información al área de personal hace unos días y no haber sacado nada en claro. Ante esta situación, CSIF pedirá a Inspección de Trabajo que investigue a la administración local. "Se está todo legal non haberá ningunha consecuencia", señaló.

No las habrá, aseguraba este martes la concejalía de Educación, de la que depende la banda, porque no hay caso, dice. La edil responsable, la nacionalista Maite Ferreiro, explicó que lo que se hizo fue buscar una colaboración puntual para preparar el concierto de San Froilán. Aseguró que es una fórmula que ya se utilizó varias veces en el pasado y que se hizo con una propuesta de gasto que cuenta con el visto bueno del servicio de Intervención. "É como calquera outra actuación do San Froilán, coa salvedade de que neste caso precísanse ensaios", indicó Ferreiro.

La concejala explicó que la idea de que la banda toque en San Froilán surgió de uno de sus integrantes durante una reunión celebrada hace unas semanas, "onde a outros músicos pareceulles boa idea e onde ninguén dixo que non", aseguró. Ante la falta de director -la banda lleva casi tres años sin esta figura-, en la reunión salieron los nombres de varios músicos que podrían dirigir los necesarios ensayos. "Empezouse a chamalos, e o primeiro que contestou e aceptou foi o que collemos", aseguró Ferreiro.

La colaboración no solo consiste en un músico para dirigir los ensayos y la actuación, que se celebrará el Día del Pilar, sino que en el concierto participarán 14 músicos más de la Asociación Músico Crisanto. El coste de esta contratación no llega a los 4.000 euros, según indicó la concejala. Esta aseguró que ya hubo varios ensayos, que discurrieron sin problemas y en los que participaron todos los integrantes de la banda salvo tres músicos que están de baja médica.

Lo sucedido este martes suma un capítulo más a la situación de incertidumbre e inestabilidad que vive la agrupación municipal desde que, en otoño de 2016, se jubilara el director y el gobierno nombrara provisionalmente al músico más antiguo. Comenzó entonces un periodo de conflictos, con cruces de denuncias entre los miembros, que acabó provocando la renuncia del director en funciones.

La semana pasada, el grupo municipal de Ciudadanos puso en duda la legalidad de la contratación realizada ahora y, este martes, la edil del PP Beatriz Vázquez también advirtió de las consecuencias de posibles irregularidades.