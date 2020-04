La Policía detuvo a 6 lucenses por malos tratos desde el inicio del confinamiento

La violencia de género no entiende de excepciones y el estado de alarma abocó a muchas mujeres a encerrarse las 24 horas del día con sus agresores, una situación que preocupa sobremanera a las asociaciones de víctimas, que instan a las afectadas a denunciar los hechos ante la primera muestra de violencia. Desde que se inició el confinamiento, las fuerzas de seguridad ya arrestaron en la capital lucense a seis hombres -cinco la Policía Nacional y uno la Policía Local- por maltratar presuntamente a sus parejas.

Por lo general, las agresiones machistas casi siempre se producen en la intimidad del hogar, pero actualmente las víctimas están más desprotegidas que nunca, ya que tienen al maltratador constantemente a su lado y pendiente de sus movimientos, sin darles tregua. Por este motivo, las asociaciones de víctimas apelan a la responsabilidad de la sociedad para ayudarlas.

Marta Rodríguez Engroba, presidenta de Si, Hai Saída, apunta que, en la situación actual, toda ayuda es poca. "En estos momentos tenemos que unirnos todos para proteger a estas mujeres, tanto las policías y las administraciones, como las asociaciones y la ciudadanía en general. Nosotros -explica- les pedimos a las comunidades de vecinos y a los familiares de las víctimas que estén más alerta que nunca y que llamen a la Policía ante la más mínima sospecha. Que no se escuden en el argumento de que después todo son líos, porque no es ningún lío y pueden salvar vidas".

CAMPAÑA. Para prevenir la violencia machista durante el actual estado de alarma, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, presentó ayer la campaña Estamos contigo, la violencia de género la paramos unidas, que incluye apoyo psicológico a las víctimas a través de Whatsapp. Losada recordó que el 016 es un número de información gratuito -que no deja registro en la factura, aunque hay que borrarlo del listado de llamadas del teléfono- y el 112 es el número para emergencias. A estos números se añaden ahora el 682916136, como teléfono de apoyo psicológico telefónico, y el 682508507, como número para el mismo fin, aunque también con respaldo psicológico a través de Whatsapp.

Otra de las novedades de la campaña es una imagen para portadas de Facebook o Twitter, propuesta para aquellas personas que las quieran utilizar. Estas imágenes incluyen, al subirlas, el mensaje: "En este perfil no se tolera la violencia machista". Además, ofrecen a quien lo lee ayuda, "a través de mensaje privado", por si alguna víctima prefiere apoyarse en una amistad. "Lo mismo ocurre con los carteles diseñados específicamente para transporte público, donde se ofrece la ayuda del conductor, o para establecimientos comerciales, donde aquellos que se adhieran también ofrecen respaldo a las víctimas y se comprometen a avisar a los servicios de emergencias si es necesario", explicó Losada.

Las asociaciones de víctimas reciben con los brazos abiertos cualquier iniciativa que contribuya a mejorar la seguridad de las mujeres, aunque explican que a las afectadas les resulta "muy difícil" poder pedir ayuda a través del móvil con el agresor en casa, por lo que instan a la sociedad a no bajar la guardia.