La Policía denunció a tres dueños de perros en 2022 por no recoger heces

La Policía Local de Lugo denunció durante el año pasado a tres propietarios de perros por no recoger las heces que habían dejado en la calle. Son denuncias que conllevan sanciones que pueden ir desde los 60 a los 750 euros, ya que se trata de infracciones consideradas de carácter leve, pero de momento todavía no se ha cobrado ninguna. Están en tramitación por parte del departamento de Sanciones, que está a cargo del BNG.

El dato fue aportado con motivo de la presentación de una campaña para concienciar a los dueños de mascotas de la necesidad de que laven también los orines que dejan en la vía pública. Para eso, el Concello repartirá durante cinco días en distintas plazas de la ciudad un kit formado por una bolsa reutilizable, con gancho para sujetarla a la correa, y una botella de un litro de una mezcla compuesta por vinagre blanco y agua. También incluye un folleto con consejos e información sobre cómo limpiar el espacio público y sobre los cuatro caniles de que dispone la ciudad para el esparcimiento y el cuidado de estos animales. Están en el parque de A Milagrosa, en Acea de Olga, en As Estantigas y en Serra de Ancares.

La campaña, denominada Lu...Guau!!, fue presentada este miércoles en la Praza Maior por la alcaldesa, Lara Méndez, y el concejal de Medio Ambiente, Miguel Fernández, quienes destacaron la importancia de que los dueños de las mascotas contribuyan a mantener limpio el espacio público para favorecer la convivencia.

El Concello tiene registrados actualmente 3.570 perros (472 de raza potencialmente peligrosa), según indicó el gobierno local, aunque en noviembre pasado en el Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía figuraban casi 21.000 perros en el municipio de Lugo, que son 2,5 veces más que la cifra de niños de 0 a 10 años.

La convivencia con mascotas es una tendencia en auge que se intensificó a raíz de la pandemia de covid y no es infrecuente que dé lugar a conflictos entre los vecinos porque, aunque el gobierno local cree que la inmensa mayoría de los dueños de perros son responsables y recogen sus excrementos, hay quienes no lo hacen, lo que da lugar a problemas de convivencia e influye también en la imagen que los visitantes se llevan de la ciudad.

"As persoas que temos cans, e somos moitas, debemos corresponsabilizarnos non só dos seus coidados senón tamén da limpeza da cidade para que poidamos dignificar a imaxe de Lugo", afirmó Lara Méndez.

Más allá del llamamiento al civismo y de la labor sancionadora de la Policía Local por incumplimiento de la ordenanza de tenencia de animales, el gobierno local descarta llevar a cabo algún otro sistema de persecución de esas conductas incívicas, como la identificación a través de análisis de ADN de las heces de los perros. Es un sistema que algunas ciudades sí tienen implantado y que en Lugo también llegó a estudiarse, pero se descartó por la complejidad de llevarlo a cabo, según explicó la alcaldesa.

Sin embargo, en ese afán por mejorar el aseo urbano, el ejecutivo local da un nuevo paso ahora con esta campaña que tiene como lema Deixa a túa pegada, non os seus ouriños. Ya hay dueños de perros que salen a la calle con una botella de agua y jabón para lavar el asfalto cuando sus mascotas orinan en él —entre ellos la propia alcaldesa, explicó—, pero todavía hay muchos otros que no

se plantean siquiera esa práctica, por lo que el Concello busca la manera de hacerla visible y de concienciar sobre su importancia con el reparto de 2.500 kits.

El próximo miércoles se entregarán en Fonte dos Ranchos, el 23 en el parque de Frigsa y el 24 en la Praza de Augas Férreas, en todos los casos de 16.30 a 20.30 horas. El 25 se repartirán en la Avenida das Fontiñas, de 10.30 a 14.30 horas.

Es una cuestión de aseo y también de mantenimiento del mobiliario urbano y de otros elementos, ya que la composición de la orina deteriora puertas de edificios públicos o de viviendas, fachadas y hasta bajantes de agua, señaló el concejal de Medio Ambiente.

Los orines dañan y molestan pero son las heces las que más quejas suelen provocar, sobre todo en zonas frecuentadas por dueños de perros sin sensibilidad con el bien común, a los que en ocasiones otros vecinos afean esa conducta con carteles. Sucedió en alguna época en la zona de Casas Baratas, por ejemplo.

Los excrementos de perros son habituales en las aceras pero también en espacios verdes muy frecuentados por los ciudadanos, como las carballeiras de Acea de Olga, ya que hay dueños de perros que consideran que en estos lugares no tienen obligación de recoger los excrementos y tampoco usan el canil que hay en la zona.

Casi el triple de mascotas que de niños

Según el Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía, a finales de noviembre había 22.268 mascotas en el municipio de Lugo. Esa es la cifra oficial, aunque no la real, porque no hay obligación de declararlas salvo las razas potencialmente peligrosas. La cifra supone casi el triple que la de niños de 0 a 10 años.



Si hay una especie infravalorada seguramente es la de gatos. En esa fecha había inscritos 1.288, casi seis veces más que en 2012 (88). A ese número hay que sumar los gatos callejeros. Entre las mascotas inscritas hay hurones y otras no identificadas.