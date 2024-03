La Policía Científica inspecciona la nave de Sidegal para buscar la causa del fuego

Tras un trabajo intenso y a contrarreloj, en el que participaron numerosos efectivos del servicio de Emergencias, los Bomberos de Lugo dieron este miércoles por extinguido el incendio que calcinó el martes parte de la nave de Desguaces Sidegal, en el polígono de O Ceao. Los servicios de extinción actuaron con rapidez tras iniciarse el fuego –sobre las nueve y media de la mañana– y poco antes del mediodía dieron por "controlada" la situación. Sin embargo, un par de focos persistentes obligaron a prolongar su intervención hasta la mañana del jueves, cuando el incendio quedó completamente sofocado. "Nuestra prioridad fue desde el primer momento que no se propagase el fuego a las naves aledañas ni que se adentrase más en el local", explicó el jefe de Bomberos, Miguel López.

En cuanto la zona afectada por las llamas, fue "asegurada y enfriada" –y se verificó que la estructura de la nave resistía y que el interior estaba libre de gases tóxicos–, los Bomberos cedieron el testigo de las pesquisas a la Brigada Científica de la Policía Nacional de Lugo. Los agentes accedieron a las instalaciones a media mañana para realizar la inspección técnico-ocular y recabar los indicios necesarios para determinar las causas del fuego.

Las llamas, tal y como explicaron los propios trabajadores de la empresa, se iniciaron en un cuarto de residuos de la planta baja, donde se almacenaba una gran cantidad de gasolina y de aceites. En ese lugar se encontraban los dos trabajadores que resultaron heridos. Uno de ellos fue atendido en el Hula y recibió el alta tras recibir las curas necesarias, ya que presentaba únicamente lesiones de carácter leve. Su compañero, sin embargo, sufrió quemaduras en el 15% de su cuerpo y fue trasladado a la unidad de quemados del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac), con pronóstico reservado. Según confirmaron este miércoles fuentes próximas a la empresa, el herido evoluciona "de forma favorable".

Además de arrancar la investigación sobre las causas que originaron el fuego, el propietario de la empresa comenzó ayer a realizar una valoración de los desperfectos. Según manifestaron desde la Asociación de Empresarios de O Ceao y As Gándaras, "todavía es pronto para cuantificar los daños", una postura que comparte el Concello de Lugo, desde donde instan a "dejar trabajar" a la Policía Científica para esclarecer lo sucedido y trazar un hipotético plan de ayudas.

El Platerga estuvo activado cuatro horas

Durante las más de cuatro horas que estuvo activado el martes el Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga) se vivieron momentos de gran tensión, en gran parte al observar el chorro de agua que disparaban las mangueras de los bomberos, ya que la impresión que tenían muchos testigos era que faltaba presión para luchar contra las llamadas.

El PP se sumó a las quejas en este sentido y el edil Enrique Rozas señaló que los empresarios de O Ceao, "tres anos despois do macro incendio do polígono, seguen agardando a que o goberno local solucione os problemas de abastecemento de auga que hai nesta área industrial. En abril é o terceiro aniversario do maior incendio deste polígono e aínda non se fixeron estas obras, tal e como aconsellaban os informes técnicos nos que se indica que a antigüidade das tuberías podería xerar problemas na presión hidráulica, recomendando realizar cambios nesta infraestrutura", apuntan. Los populares explican que "as tubaxes en moitas zonas son de fibrocemento, con máis de 40 nos de antigüidade, como é o caso da Rúa do Vidro, e tal e como se indica nos informes acabaron a súa vida útil".

Desde el Concello, sin embargo, sostienen que "quedou demostrado que a presión da auga foi máis que suficiente" y que además no depende de la red de abastecimiento, sino de las motobombas de los camiones de bomberos.