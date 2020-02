La Policía auxilia a un hombre que dormía en una mediana con los pies en la calzada

Una patrulla de Policía acudió el viernes por la noche a la Ronda do Carmen tras recibir una llamada de un ciudadano solicitando ayuda, ya que había visto a un hombre tirado en la mediana con los pies en la calzada.

La intervención tuvo lugar poco antes de las doce de la noche, cuando una mujer vio a un hombre tumbado en el suelo y pidió ayuda a otros viandantes, ya que no se movía en absoluto y no sabía si estaba o no con vida, por lo que llamaron a la Policía. "Estaba tumbado y no respondía. Decidimos no tocarlo y pedir ayuda, porque además corría el riesgo de se arrollado por un coche, ya que tenía parte de las piernas en la carretera", explicó un testigo.

Los agentes acudieron de inmediato al lugar y comprobaron que el hombre estaba dormido, supuestamente ebrio. Los policías lo despertaron y lo ayudaron a incorporarse. Finalmente, el afectado se repuso y manifestó que podía continuar su camino a pie hasta su domicilio.

TINERÍA. Unas horas más tarde, alrededor de las cinco de la madrugada, varias personas solicitaron ayuda para otro joven que también se encontraba tirado en el suelo, en el barrio de A Tinería, prácticamente inconsciente y presuntamente bebido.

Una ambulancia del 061 acudió de inmediato al lugar y los sanitarios le prestaron una primera asistencia allí mismo. Finalmente, decidieron trasladarlo a un centro hospitalario para someterlo a una evaluación médica.