Un condutor lucense ao que pararon nun control de alcolemia na A-8 en Asturias asegura que, a pesar de non consumir alcol por ser abstemio, deu unha taxa de 0,36. Segundo informa a TVG, repetíronlle a proba con outro etilómetro que o axente desinfectou con xel hidroalcólico, e daquela deu 0,004. O afectado atribúe o resultado ao uso do xel na limpeza do aparello, pero desde a Garda Civil de Tráfico negan esa posibilidade.

Segundo a Benemérita, en cada control desinfectan o etilómetro con xel aplicado nun pano antes de que o condutor sopre e, se da positivo, fanlle unha segunda proba con outro aparello, que tamén se limpa previamente. Aseguran que a proba é infalible e que, aínda que houbera unha mala praxe por parte do axente na limpeza e o xel entrase no dispositivo, o detectaría e non permitiría facer a proba. Así, conclúen que non hai posibilidade de falsos positivos nos tests de alcolemia.