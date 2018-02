Las fiestas de A Ponte se adelantarán este año una semana y serán del 9 al 11 de marzo, pero una parte del vecindario se opone a ello y propietarios del campo de la fiesta ya han anunciado que no lo cederán para esa fecha.

Los organizadores dicen que el adelanto se decidió ya en octubre, cuando comenzó la venta de lotería y camisetas, pero al acercarse la celebración una parte del vecindario, que asegura no haber sido consultado sobre la nueva fecha, se opone a que la romería no se haga según la tradición: el domingo antes de Ramos.

La comisión asegura que hasta ahora no tuvo constancia de las críticas y dice no tener reparo en que otros vecinos organicen la romería, incluida la procesión, una semana más tarde. Los propietarios del campo de la fiesta insisten en que todo debe ir unido y este domingo en la misa mostraron su malestar al párroco por aceptar el cambio de la fiesta religiosa.

La razón de ese cambio de fechas está, básicamente, en que la fiesta de A Ponte no coincida con la de As Gándaras. Los últimos años esa coincidencia perjudicó a A Ponte, porque As Gándaras fichaba a grandes orquestas y al barrio iba menos gente.

Para este año se prepara una gran fiesta para el día 9, con churrascada y paella de marisco y la actuación de Cine y A Xoldra. El día 10 estará Panamá.