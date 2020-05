"Desde el viernes se podrá pedir cita para acudir el lunes a las instalaciones"

El Club Fluvial ya está listo para abrir y solucionó el problema con el Erte que le obligó a anticipar salarios a sus trabajadores.

Han tenido un problema con el Erte que presentaron para su plantilla, que provocó que el Sepe no pudiera pagar los salarios de los trabajadores.

Sí, se enviaron dos archivos con un formato que no era el que pedía el Sepe, que por eso no podía tener acceso a los documentos. Desconocía que había pasado eso y hace unos días nos llamaron para advertir del error. La asesoría primero dijo que todo estaba correcto, pero después reconocieron que se habían equivocado. Fue un error de la gestoría, pero no teníamos gran preocupación, porque nosotros garantizamos el pago de los salarios en concepto de anticipo.

¿El personal cobrará del Sepe lo que le corresponde entonces, porque al parecer el expediente no se aprobó finalmente hasta mediados de este mes?

Sí, ya está todo correcto y en orden. Fue un fallo involuntario, que tiene arreglo y ya está todo encauzado, algo que tenemos confirmado por la responsable del Sepe en Lugo.

Celebraron una reunión de la junta directiva. ¿Qué asuntos abordaron?

Se abordó todo el programa para la reapertura del club desde la próxima semana si se pasa a la fase 2. Se trata de implantar un completo sistema de seguridad, con acceso con cita previa, planes de desinfección de las instalaciones, control de temperaturas a la entrada, reconocimiento biométrico a la entrada, que sustituirá el sistema de huella digital, para que ningún socio tenga que tocar nada...

Avanzaron que podrán acceder unos 90 usuarios a la hora. ¿Hay mucha demanda ya?

Hay ya bastante demanda de socios que quieren volver a usar las instalaciones y desde este viernes se cogerán ya citas para el lunes. Las instalaciones interiores se podrán ocupar a un máximo de un 30 por ciento, lo que supone unas 70 personas en el gimnasio. En la piscina interior solo podrá haber un nadado en cada calle.

Ha llegado el buen tiempo y hay también interés por empezar a disfrutar de la zona exterior.

El exterior está ya perfectamente acondicionado para el funcionamiento normal, con las prevenciones que hay que adoptar en estos momentos. Las actividades de tenis y piragüismo se desarrollan con normalidad y la zona exterior se podrá usar con normalidad desde la próxima semana.

¿Habrá límites como consecuencia de la pandemia?

Hay que tomar medidas preventivas para evitar riesgos sanitarios y, por ejemplo, en el exterior no se pondrán hamacas, pero se podrá disfrutar de ese espacio. Eso sí, en estos momentos no están permitidas las piscinas recreativas, por lo que estas de momento no podrán abrir. Pero la gente sí podrá venir a disfrutar al aire libre de los días de buen tiempo.

El proceso de reapertura coincide con la polémica que plantea Lugo de cara ao Miño al denunciar una tala sin control en el club.

No hay motivo para la polémica. Lo único que ha eliminado el club son dos llorones, que son una especie invasora. Teníamos todos los permisos para eliminarlos desde 2019. En la zona lo que sí hubo fueron árboles caídos por los temporales.