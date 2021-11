"No se podía mover y estaba muy asustada; si cae de cabeza se mata"

Considera que tan solo hizo lo que hubiera hecho cualquier otro ciudadano, pero la casualidad lo convirtió en héroe. La persona que escuchó los gritos desesperados de la joven supuestamente arrojada desde el adarve —un hombre natural de Perú, pero residente en España desde hace 17 años— llamó de inmediato a la Policía Local y no se separó de la chica hasta que llegaron los efectivos de emergencias.

"Todos los días salgo a pasear por la muralla sobre las siete de la mañana y el domingo había poca gente. Cuando estaba dando la primera vuelta escuché voces, pero a veces, el fin de semana, se escuchan gritos de jóvenes de botellón, así que no le di importancia. Sin embargo, cuando estaba dando la segunda vuelta volví a escuchar voces en el mismo sitio y me pareció que alguien pedía auxilio, así que me asomé y vi a una chica tumbada en el suelo".

No se podía mover y estaba muy asustada. La altura impresionaba; si llega a caer de cabeza se mata", señaló.

El hombre llamó inmediatamente al 092 y se quedó hablando con la víctima desde el adarve. "Le di conversación para que se mantuviera despierta, ya que a ratos parecía que se dormía o se desmayaba. Yo le pregunté varias veces qué le había pasado porque me parecía imposible que se cayera a ese lugar de forma accidental. Le pregunté una y otra vez si se había mareado o si la habían empujado, pero solo me decía que no era capaz de recordarlo. También me pidió que avisara a su hermana y me facilitó el número de teléfono, pero la llamé ocho o nueve veces y no respondió".

"Después", contó, "me devolvió la llamada cuando ya se había puesto en contacto con ella la Policía". Según explicó este hombre, la víctima se encontraba muy nerviosa y se quejaba de que le dolía todo el cuerpo. "Fueron momentos muy angustiosos porque incluso a los bomberos y a los sanitarios les costó llegar hasta el lugar donde estaba la chica. Si es verdad que la empujó alguien, no entiendo como la pudo dejar allí tirada".