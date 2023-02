La posibilidad de que EU y Podemos concurran a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo con una lista única está abierta, pero tal como marchan las conversaciones todo apunta a que, aunque esta vez al menos Podemos parece tener más predisposición que en otras ocasiones, el resultado puede que sea el de siempre: cada uno por su lado. Las razones parecen también las habituales, el deseo de EU de liderar y de controlar el proyecto político.

Podemos asegura que pondrá todo de su parte para evitar que se repita la situación que se dio en 2019, cuando varias candidaturas de izquierdas se presentaron por separado y obtuvieron resultados que a ninguna de ellas les sirvieron para nada al no llegar al 5% de los votos válidos emitidos. Podemos obtuvo 1.899 papeletas (3,95%), Lugonovo logró 1.582 (3,29%) y EU-Ace consiguió 1.325 (2,75%). Ciudadanos con 3.948 votos (8,2%) sacó dos concejales.

Lugonovo es hoy una formación extinta y las otras dos llevan hablando desde la última semana de diciembre. Hasta el momento han tenido tres reuniones informales en las que por EU han participado en todas ellas su candidata a la alcaldía, Chus Rodríguez, y la excoordinadora local, Isabel Somoza, mientras que por Podemos estuvieron su alcaldable, Ximena Cheda, y otros miembros del partido, entre ellos su responsable de comunicación, Fernando Otero.

Los contactos arrancaron por iniciativa de Podemos y en la primera reunión hubo una constatación de que hay una gran coincidencia a la hora de señalar los problemas que tiene la ciudad e incluso las posibles soluciones, aunque en los siguientes encuentros ya empezaron a ponerse sobre la mesa líneas rojas. Más por parte de EU que de Podemos, según apuntan en el entorno de esta última formación. Podemos asegura que su voluntad de acuerdo es "real" y que no escatimará esfuerzos para favorecerlo, pero tampoco parece dispuesto a asumir algunos planteamientos.

Muestra de esa disposición de Podemos sería el hecho de que estaría abierto a estudiar que la candidatura la encabezase EU, como parece exigir esta formación, que rechaza confirmar ese extremo ni algún otro aspecto de la negociación, cuyo término incluso rechaza. "Non son negociacións sequera. Estamos a ver se podemos traballar conxuntamente de cara a un proxecto común pola cidade. Falamos de certas cousas e estamos pendentes dunha reunión máis formal", explicó Somoza, después de que este periódico no lograra contactar con la candidata a la alcaldía.

Esa exigencia del primer puesto para EU no tendría por qué ser, a priori, "algo que impida o acordo", señalan fuentes de Podemos, cuyos miembros son menos receptivos a otros supuestos y términos empleados por EU, como que sea una lista "saneada" y que haya "consenso sobre as persoas". "Queremos interpretar que iso non é un veto a determinadas persoas, porque en Podemos fixemos unhas primarias a nivel municipal das que saíron a cabeza e o corpo da lista", señalan en la formación morada. Ponen por delante que todas las personas elegidas están inscritas, cumplen el código ético de Podemos y asumen su documento político y por tanto están legitimadas para formar parte de una candidatura municipal tanto individual como conjunta. "Igualmente nós respectamos os procesos internos de EU", apuntan en Podemos.

De límite el 28 de febrero

En la formación morada creen que el tiempo apremia y que urge tomar una decisión tanto para poder trabajar en la preparación de las próximas elecciones municipales, ya sea juntos o por separado, como para dar certezas a los ciudadanos. Por esa razón, el sábado celebró una asamblea y de ella salió un documento que este mismo miércoles envió a EU.

En el documento, Podemos pone por escrito sus planteamientos y pide formar una mesa de negociación ya más formal para tomar una decisión como límite el 28 de febrero.

Las próximas semanas serán por tanto cruciales y la suerte podría quedar echada este mismo mes.