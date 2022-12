"Pode haber evidencias científicas tamén no surf"

Quen coñeza a Pedro Reimunde, como neurocirurxán do Hula que é, sorprenderao velo co traxe de neopreno e unha táboa de surf na man. Pero este home é así: toda a súa vida combinou a súa afección polo deporte —primeiro, no fútbol, e despois, no surf— coas ciencias da saúde —primeiro, como licenciado en Inef e fisioterapeuta, e despois, como neurocirurxán—. Agora, tamén como profesor da Universidade da Coruña que é, dirixirá un curso de posgrao que versará sobre un tema pouco habitual: o surf.

Cóntenos como un neurocirurxán chega a dirixir un posgrao universitario en surf…

Antes de estudar Medicina, licencieime en Ciencias Físicas e do Deporte e Fisioterapia. Nunca deixei de estar relacionado co deporte e, como médico, deféndoo e penso que é a principal arma terapéutica, por riba ás veces da farmacolóxica e da cirúrxica.

Pódeselle dar categoría científica ao surf para que entre deste xeito no ensino universitario?

O surf é olímpico desde os últimos xogos de Xapón e, como deporte, pódese mellorar o rendemento seguindo unha metodoloxía e mostrando unha evidencia científica. Así que si, o surf pode estar suxeito a un procedemento científico como outras cousas.

Foi fácil convencer ao reitor para facer un posgrao nesta materia?

Non houbo que convencelo! O surf alcanzou un nivel técnico e de materiais moi alto. Houbo moito avance pero na preparación física (para acadar o máximo rendemento) está atascado. Levamos vinte ou trinta anos de retraso e iso foi o que me fixo ver a necesidade deste curso ,que botará a andar en febreiro, coas preinscricións e solicitudes de bolsas. Será un curso semipresencial de catro fins de semana en dous meses. Haberá profesores especialistas en Ciencias do Deporte e Preparación Física —tanto da UD como da Federación de Surf— e tamén en Rehabilitación.

Que supón para vostede o surf?

Xoguei durante vinte anos ao fútbol, desde os 8 ata os 30. Estiven no Foz, no Burela... pero sempre tiven relación co surf. Despois dos 30, dediqueille máis tempo. Surfear é, para min, un alivio, esquéceste de todo e tes unha relación forte coa natureza.

No quirófano usará os cinco sentidos pero no mar tamén...

Os neurocirurxáns operamos partes do corpo delicados como o cerebro e a columna. Nas nosas mans, están as vidas doutras persoas e non podemos fallar. Temos que ter os cinco sentidos. Ao mar, hai que terlle respecto. Doutra maneira pero si, tamén fan falta os cinco sentidos.

Ten unha faceta investigadora sobre un tumor cerebral no que o peixe cebra fai de modelo. Como vai ese traballo?

Estamos ensaiando tratamentos con inmunoterapia e nanomedicinas e haberá resultados prometedores en non moito tempo.

Foi tamén cooperante en ONG...

Si, estiven en Camerún, Etiopía e Guatemala. Agora son moi crítico coa cooperación internacional porque se traballa unha semana ou dúas e despois esquécense do tema. Pero sempre recibín máis do que dei, é un egoísmo útil.

De onde saca tanto tempo?

Invisto moito tempo na familia pero algo importante creo que é ter confianza e non ter medo en facer cousas.