Pode un banco cobrarme por recuperar a conta dun familiar falecido?

Aínda que s etrata de unha práctica moi estendida, o Banco de España tena declarado ilegal. Así, estipula en varias resolucións que a información patrimonial da persoa falecida debe ser gratuíta para os seus herdeiros, sen que poida impoñer ningún cobro nin derivar ningunha obriga deste trámite.

Nesta liña, son ilegais so cobros de entre 90 a 150 que aplican algunhas entidades bancarias por recuperar o diñeiro das contas, produtos financieiros ou accións do defunto. O banco en cuestión tampouco pode obrigarnos a contratar con el as xestións de testamentería nin á apertura dunha conta para poder transferir o diñeiro da herdanza ou ao pago dunha comisión pola transferencia do diñeiro, tal como lembrou hai uns días o Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Gallicia.

Segundo o criterio deste colectivo , existen dúas opcións: ou nos negamos a pagar ou facémolo e despois reclamamos a devolución do importe diante do defensor do cliente da entidade ou do Banco de España.

