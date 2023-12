Inquietud pero pocos vetos en Lugo ante el aumento de pisos turísticos

Inquietos y preocupados. Así se muestran muchos vecinos de la capital lucense ante la posibilidad de que alguna de las viviendas de su edificio se convierta en un piso de uso turístico, un mercado en auge que parece no tener freno. Por lo general, los propietarios temen que el trasiego de viajeros les ocasione molestias en la convivencia y problemas de seguridad en el inmueble, por lo que se suelen oponer a este tipo de actividad.

Hace tan solo unos días, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó dos sentencias en las que avalaba el veto de los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios que prohíban expresamente en sus estatutos la utilización de las viviendas para ejercer una actividad económica. De este modo, la sala daba la razón a dos comunidades de propietarios de Oviedo y San Sebastián y ordenaba el cese de la actividad de alquiler turístico que se desarrollaba en varias viviendas de los dos inmuebles. Esta noticia fue muy bien recibida por los detractores de este tipo de alojamientos, pero realmente, la posibilidad de este veto es muy reducida.

Tal y como explica Ignacio Martínez —de la asesoría lucense Martínez e Hijos Consultores S.L.— "lo que hace el Supremo es reconocer que las viviendas de uso turístico constituyen una actividad económica. Sin embargo, casi ninguna comunidad incluye en sus estatutos la prohibición del uso de viviendas para ejercer una actividad económica, ya que entonces no se podría instalar en un piso una clínica dental o un despacho de abogados, por ejemplo, y lo que quieren los promotores es tener más amplitud de mercado, no limitarlo", apunta.

Martínez reconoce que el auge de este tipo de alojamientos preocupa cada vez más a los lucenses, por lo que es un tema que siempre suele salir a colación en las reuniones de las juntas de propietarios. "Por lo general, la gente es muy reacia a que se desarrolle este tipo de actividad en el edificio en el que reside y nos hacen muchas consultas al respecto. Actualmente, la Ley de Propiedad Horizontal marca que el acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de esta actividad requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios, pero el legislador habla de limitar o condicionar, no de prohibir, por lo que realmente es algo muy interpretable. Para incluir la prohibición como tal en los estatutos", comenta, "el criterio que se está siguiendo es el de la unanimidad. Tienen que estar de acuerdo el 100% de los propietarios".

Conseguir que todos los vecinos coincidan en su criterio es posible, pero muy complicado. "Nosotros, en la empresa, ya hemos llevado este año ante notario la firma de la modificación de los estatutos de alguna comunidad para prohibir las viviendas de uso turístico en el inmueble, pero son casos excepcionales. Por lo general, es un tema que sale a la palestra e inicialmente la voluntad de los propietarios es vetarlas, pero a la hora de hacerlo efectivo surgen los inconvenientes. Hay gente, por ejemplo, que tiene pisos en alquiler convencional y no se quiere cerrar la posibilidad de convertirlos en alojamientos turísticos", concluye.

¿Qué opinan los propietarios?

Los dueños de este tipo de alojamientos comprenden la inquietud de los vecinos, pero aseguran que apenas se registran incidentes. Tal y como señala la dueña de una vivienda turística situada en el casco urbano de Lugo, los inquilinos no suelen generar ningún problema. "Hay unas normas de régimen interior de obligado cumplimiento. Son normas de convivencia y del uso de las instalaciones. En mi piso, por ejemplo, está prohibido expresamente hacer fiestas y el acceso de personas distintas a las que se han registrado. Alquilo esta vivienda desde hace dos años y jamás he tenido ningún problema con los inquilinos, ni los vecinos me han dado ninguna queja. Puedes tener mala suerte con algún usuario que monté follón, pero eso también te puede pasar con un alquiler normal, lo que sería todavía peor, ya que en los pisos turísticos la gente está de paso y sabes que se irá pronto y se acabará el problema", comenta.

Esta propietaria señala además que muchas personas que no quieren viviendas turísticas en su edificio, sí las barajan como una opción cuando viajan. "Conozco gente que se opone a tener un piso turístico en su edificio, pero después se aloja en ellos cuando va a otras ciudades. No entiendo el rechazo de los vecinos a una actividad que realmente no genera conflictos", concluye.

En la provincia de Lugo hay 2.873 alojamientos

El mercado de las viviendas de uso turístico sigue creciendo en la provincia de Lugo, donde ya hay registradas un total de 2.873. En la capital lucense funcionan 242 y es la zona de A Mariña, con Foz y Barreiros a la cabeza, la que se ha convertido en el epicentro de un fenómeno con seguidores y detractores. En Foz hay actualmente 540 alojamientos de este tipo y en Barreiros se registraron 436. Este fenómeno se ha extendido también a municipios de pequeño tamaño, como A Fonsagrada, A Pastoriza, Baleira, Antas de Ulla, As Nogais o Baralla, entre otros.

La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia confirma que en el 93% de los ayuntamientos gallegos ya hay alguna vivienda turística, mientras que solo en el 46% hay algún hotel o pensión. Aunque el fenómeno es global, de momento reconocen que se extiende sobre todo por las zonas que ya tienen algún tirón turístico más consolidado.

Atendiendo a los datos oficiales de la oferta de viviendas turísticas en Galicia, hay 91.000 plazas en 17.200 alojamientos.

La estancia máxima seguida es de tres meses

En Galicia, el decreto que regula las viviendas de uso turístico recoge que el plazo de duración de la estancia será el que libremente se acuerde entre las partes en el momento de la contratación. Sin embargo, especifica que el período de alojamiento continuado no podrá exceder de tres meses.

La normativa exige también que haya un libro de visitas a disposición de los inspectores.