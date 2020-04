La población diseminada de Lugo puede contribuir en la baja incidencia del virus

Una de las lecciones que ha demostrado esta gigantesca crisis sanitaria es —para el neurocirujano del Hula Pedro Reimunde Figueira— el no rotundo a "tantas acumulaciones de gente en zonas urbanas" pues cree que en Lugo ha tenido menos casos por no existir las masificaciones.

Pedro Reimunde —que es también profesor asociado de Patología Quirúrgica en la Universidad de A Coruña— acaba de superar el coronavirus. "Fue algo muy rápido", cuenta sobre su dolencia, pues le hicieron la prueba a raíz de un contacto con un paciente de su planta que dio positivo y, tras el resultado afirmativo, este facultativo permaneció "todo el tiempo asintomático" y "sin problema".

Lo más duro para él durante este tiempo fue no poder mantener el contacto con su hijo, que tiene 3 años, ya que se aisló "por completo", con "total cuidado" para "hacer todo muy correcto" y evitar transmisiones del virus.

Cuando su PCR fue negativa, bajo el control "estricto" de Salud Laboral y Medicina Preventiva, que supervisaron su caso, le dieron el alta y pudo volver a la carga al reincorporarse al servicio de Neurocirugía del Hula.

RURAL. Como médico cooperante que fue en Guatemala, Etiopía y Camerún, Reimunde ve necesario que la actual situación lleve a la gente a replantearse "la relación con el planeta" y subraya que la provincia de Lugo, que carece de núcleos muy grandes y tiene "una densidad de población baja", ha tenido menos diagnosticados por el patógeno que ha desencadenado la pandemia y menos muertes que otras zonas.

"Lugo es un buen ejemplo de que a lo mejor convendría que no hubiera tantas acumulaciones en áreas urbanas y menos abandono de las zonas rurales", reflexiona.

Bajo su visión global del mundo, opina que "es una equivocación" que la crisis sanitaria se trate en cada país "de forma aislada", ya que "el virus no diferencia entre fronteras, no distingue entre límites geográficos, ni entre clases sociales". "Esto no es una guerra, no es una batalla, es una relación entre organismos vivos y, por tanto, nuestras medidas tienen que ser tomadas en base a eso, como especie; no como países, no como continentes, sino como homo sapiens que somos", destaca.

Sobre las consecuencias de la enfermedad, lamenta que anualmente en África "fallezcan 800.000 niños por una neumonía" que en España sería tratable, observa Reimunde, que insta a percatarse de que "en otros sitios están permanentemente peor".