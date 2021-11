El pleno se une por la Comisaría pero guerrea sobre A Residencia

A Residencia, uno de los barrios de la ciudad que más está en el foco, por las inversiones presentes y futuras previstas en él y la disconformidad de los vecinos con algunas de ellas, centró este jueves buena parte del debate del pleno municipal. Cs logró la unanimidad de todos los grupos políticos para pedir al Gobierno central que destine dinero en los Presupuestos de 2022 para hacer una nueva Comisaría de la Policía Nacional, aunque no hay garantías de que quede espacio para ella en el barrio, donde en su día fue comprometida por el PP, ni tampoco hay ningún otra gestión realizada de cara a materializar este proyecto.

Todos los partidos votaron a favor de reinvindicar esta inversión pero no sin antes tirarse los trastos, fundamentalmente el PP y el PSOE. Este recordó que el trámite para poder destinar el solar del viejo hospital a Comisaría se paralizó el día que Mariano Rajoy perdió la moción de censura, mientras que el portavoz popular, Ramón Carballo, entonces subdelegado del Gobierno, destacó las gestiones y las inversiones promovidas por administraciones del PP en el espacio del antiguo Xeral. Más de la mitad es gasto privado, de la Fundación Amancio Ortega, apostilló la socialista Paula Alvarellos.

El debate derivó, como es habitual, por el lado partidista y menos productivo para los vecinos. El nacionalista Álex Penas calificó a Cs como "a filial" del PP, al que hace el trabajo sucio, dijo, y a este le recriminó que se comporte distinto si gobierna o es oposición, algo que, tuvo que admitir, el PSOE, socio de gobierno, también hace. "Si, si, o PSOE tamén", dijo, cuando se lo señaló la portavoz de Cs, Olga Louzao, que negó ser "filial de ninguén" y afirmó que esa es más bien la situación del BNG con el PSOE en el Congreso.

El BNG acusó a CS de ser la filial del PP en Lugo y de hacerle el trabajo sucio y CS dijo que ese es el papel del BNG con el PSOE en Madrid

El debate ya venía caliente del punto anterior, otra moción de Cs en la que pedía un plan de actuación urgente para A Residencia, un barrio cada vez más despoblado y envejecido y con problemas de movilidad derivados de la construcción del carril bici y de la consecuente eliminación de plazas de aparcamiento, señaló Juan Vidal-Pardo. Cs proponía buscar la forma de habilitar un párking público y alternativas energéticas a la planta de biomasa que abastecerá al centro de salud. La moción contó con el apoyo del PSOE, que recordó las plazas ya habilitadas y afirmó que negocia alguna más, pero el PP se abstuvo porque considera que ya hay un plan en marcha de la Xunta: el centro de salud, el geriátrico y la oficina de empleo, esta del Estado.

El Concello tiene su plan para captar empresas y rechaza el de la Xunta

El gobierno local rechazó la propuesta del PP para que el Concello se adhiera a la red de ayuntamientos emprendedores Doing Business Galicia, en contra de lo que había hecho en 2017 —aunque no lo ejecutó, recordó el PP— y de lo que hicieron otros ayuntamientos socialistas de referencia, como Monforte y As Pontes, afirmó Antonio Ameijide.

El gobierno alegó que ese plan solo tiene obligaciones para los concellos y que el de Lugo tiene un plan propio de captación de empresas, Lugo Transforma, con 12 millones y pionero en Galicia. También rechazó las entidades certificadoras para agilizar la tramitación de licencias urbanísticas. Cs apoyó ambas propuestas porque cree que suman.

La oposición no ve suficientes los avances en política laboral y pago de facturas

La oposición no ve suficientes los avances en la gestión laboral del Concello y en el pago de facturas, que Cs reconoció de forma explícita, gesto que el gobierno agradeció.

El pleno aprobó crédito para pagar nueve facturas atrasadas, una circunstancia que ahora es la excepción y no atribuíble al Concello sino a los proveedores, afirmó el gobierno. Sin embargo, Cs le afeó que haya que pagar intereses por esos pagos, que se "abuse" de contratos menores y que otros grandes estén caducados.

El PP ahondó en esos problemas y derivó el debate hacia otros aspectos, como la falta de proyecto de presupuesto para 2022 o los fallos de algunas ordenanzas fiscales. Por otro lado, criticó que, 14 meses después de abrir el plazo de inscripción, sigan sin elaborarse y publicarse 35 de las 42 bolsas de empleo anunciadas para cubrir bajas y reforzar en el Concello. Se anotaron más de 12.000 personas y el gobierno alega que se van haciendo según se van necesitando.

El tapón de Piúgos, ni no ni sí

El PP llevó al pleno un ruego para que el Concello tire una vivienda en Satuiños (Piúgos) que funciona como un tapón en una curva, restando visibilidad. El popular Manuel López explicó que el propietario está de acuerdo en cederla al Concello para que la tire.



No parece viable. El concejal de zona rural, Miguel Fernández, indicó que se estudiará en profundidad la viabilidad de esta actuación, pero explicó que, según le avanzaron los técnicos municipales, en principio no lo parece. La principal razón es que es una casa de los años 40 y la Lei do Solo insta a rehabilitar en vez de a derribar. Además, tendría un coste para el Concello y supondría modificar las alineaciones del PXOM, dijo.



Furgonetas en Montevideo. El gobierno también rechazó habilitar el antiguo carril bus de la Rúa Montevideo como zona para carga y descarga, dadas las dificultades que dicen que tienen las empresas de reparto. La alcaldesa, Lara Méndez, dice que es incoherente con peatonalizar el centro.