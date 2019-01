A pleno el último paso para ordenar la esquina de San Roque y la Ronda

El pleno municipal votará la próxima semana la modificación del Plan Especial de Protección e Reforma Interior (Pepri) en la esquina de San Roque, Montero Ríos, Carril das Frores y Ronda da Muralla, el último trámite que falta para ordenar urbanísticamente esta zona, que no pudo ser realizado el mes pasado por el bloqueo de los grupos de la oposición.

La solución para este conflictivo cruce, que permitirá edificar y ganar espacio para mejorar la seguridad de peatones y de conductores, se tramita desde hace años. Fue aprobada de forma inicial por el pleno, obtuvo el visto bueno de la Dirección Xeral de Patrimonio y de la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta, así como de Icomos (órgano que vela por la muralla como Patrimonio Mundial), y la aprobación definitiva de la modificación del Pepri por parte del Concello es el único paso que falta para que el promotor pueda presentar el proyecto edificatorio.

El asunto no pudo ir al pleno del mes pasado porque tenía que pasar por la comisión previa y esta no se celebró porque el concejal de urbanismo, Daniel Piñeiro, se retrasó por un error en la hora, según explicó entonces. El edil pidió disculpas a la oposición y propuso celebrar la reunión, pero los portavoces de los grupos políticos se negaron en bloque "baixo o liderado do concelleiro de Ace", recordó este viernes el gobierno local.

Concello, promotor y Xunta consensuaron la ordenación urbanística después de que Patrimonio rechazara la propuesta presentada en 2014

Tras el trámite plenario, el dueño del solar que hay en ese cruce, que permanece en estado de abandono y ofrece una muy mala imagen, podrá presentar el proyecto para edificar. La reordenación urbanística de esta céntrica y transitada zona permitirá retranquear la construcción prevista, eliminar la pasarela metálica, dar continuidad a la acera de San Roque hasta unirla con la de Montero Ríos y ampliar el Carril das Frores, por el que discurre el Camiño Primitivo, que también tiene la catalogación de Patrimonio de la Humanidad.

DESATASCO. Concello, promotor y Xunta consensuaron la ordenación urbanística después de que Patrimonio rechazara la propuesta presentada en 2014, que también había sido recurrida por el Colegio de Arquitectos.

Los cambios introducidos, como la eliminación de los soportales y escaleras de la fachada de Carril as Frores, así como la solución dada para tapar las medianeras de la calle San Roque, convencieron a los técnicos de la Xunta para dar su visto bueno a esta compleja urbanización, que está afectada por dos Patrimonios de la Humanidad.