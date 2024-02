Un pleno bronco no arroja avances para la Protectora y la playa fluvial de Lugo

La corporación municipal debatió este jueves sobre la creación de una playa fluvial en la ciudad y sobre la ampliación de la Protectora de Animales, pero el diálogo, por momentos tenso, no sirvió para que se puedan vislumbrar avances en la materialización a corto plazo de ninguno de los proyectos. Eso a pesar de que tienen consenso social y también político, al menos sobre su pertinencia, porque en el pleno volvió a quedar patente que el gobierno y la oposición difieren sobre la forma en la que deben ejecutarse y que las posiciones partidistas impiden acercar posturas.

A diferencia de lo que sucedió el martes en la Diputación, donde el BNG votó con el PP, en el Concello los socios de gobierno rechazaron la misma moción de los populares porque sería tanto como aprobar una ilegalidad, afirmaron ambos.

El PP planteaba impulsar la regularización y ampliación de las instalaciones actuales de la Protectora, en Muxa, con la implicación del Concello, la Diputación y la Xunta, entidad que inicialmente no estaba en la ecuación y que introdujo el PP lucense.

Con miembros de la Protectora entre el público, el socialista Miguel Fernández utilizó un informe del servicio municipal de Arquitectura en el que se certifica que las instalaciones actuales están sobre un regato subterráneo y que no pueden legalizarse ni ampliarse, tal como marca la normativa hidráulica. La única opción sería construir un edificio nuevo en la parcela de al lado (cedida por la Diputación), guardando la distancia que marca la ley, apuntó el edil.

Es una solución que valdría tanto al PP, según precisó durante el desarrollo del pleno, y a la Protectora, según viene apuntando públicamente en las últimas semanas, ya que creen que sería una opción más rápida y más idónea por la existencia de más superficie. Sin embargo, la apuesta del gobierno local parece seguir siendo la reforma del antiguo matadero municipal, aunque durante el debate no se refirió específicamente a ella –BNG y PSOE insistieron en su compromiso de buscar "unha solución"– ni descartó la opción de edificar en Muxa.

Para esa ubicación hay un proyecto elaborado desde 2018, valorado en algo menos de 300.000 euros, aunque tendría que ser actualizado y reformulado para que no afecte al dominio público hidráulico. Según el convenio firmado entonces entre Concello y Diputación, lo iba a asumir esta.

Para el matadero existe un anteproyecto municipal valorado en un millón de euros (este año hay presupuesto para hacer el proyecto) y la posibilidad de obtener financiación europea para él, aunque en una primera convocatoria no se logró. Por estas razones, cree que es una solución más viable, matizó tras el pleno, a la vez que recordó que nunca nadie puso objeción al mismo ni propuso formalmente otra alternativa. Si hay una "demanda xeral" de que la nueva Protectora se haga en Muxa y si el proyecto es viable respetando las distancias del regato (la CHMS avanzó públicamente que a priori lo sería), el gobierno la estudiará, aseguró.

Playa fluvial en Lugo

Tampoco se vislumbra una solución para dotar a Lugo de una playa fluvial este verano. El pleno aprobó, con los votos del gobierno y la oposición del PP, pedir a la Xunta que estudie el río y diga dónde se puede hacer, un trabajo en el que colaboraría el Concello.

La Xunta ya descartó esta posibilidad, por el esfuerzo técnico y económico que supondría. Propone, igual que hizo el PP en el pleno, crear una mesa de trabajo con personal del Concello, la Xunta y la Confederación Hidrográfica. El gobierno local se opone porque sostiene que quien deniega el permiso, por la existencia de especies protegidas, es la Xunta y que, por tanto, es a ella a quien corresponde dar una solución tras años en los que el Concello planteó distintas ubicaciones y soluciones.

El gobierno cuestiona el papel de los técnicos de la Xunta. Que haya o no playa es una cuestión de "vontade política", afirmó Fernández y negó la popular Elena Candia. Esta preguntó si, en la misma lógica, los proyectos para los que la Xunta espera permiso municipal están parados por los técnicos municipales.

Otros asuntos: entierros por las tardes y pago de facturas con reparos

El segundo pleno ordinario del año volvió a estar cargado de asuntos, la mayoría planteados por la oposición. La concejala de Participación e Servizos á Veciñanza, Cristina López, confirmó que en breve se recuperarán los entierros por las tardes en el cementerio de San Froilán, en respuesta al popular Gustavo Díaz. El PP cree que, como en otros casos, la decisión responde a la presión del PP y pidió que se complete la plantilla. López explicó que solo hay una vacante que estará cubierta en breve y que se intentarán crear dos plazas más. Precisó que se restablecen los sepelios por las tardes tras completar la plantilla y al constatar interés de los ciudadanos.

En cambio, el gobierno no estuvo de acuerdo en la idea del PP de que el Concello lidere y apoye la realización de estudios arqueológicos previos en solares donde particulares quieran obrar, para darles certezas e incentivar inversiones en el casco histórico, explicó Ramón Cabarcos. El Concello ya guía a quien lo necesita y las competencias de la arqueología son de la Xunta, contraargumentó el socialista Jorge Bustos.

El gobierno tampoco apoyó una moción del PP en la que pedía que cumpla la sentencia que obliga a pagar más de 48.000 euros al jefe de la brigada de aguas, porque ya se está tramitando, explicó Pablo Permuy. El popular Antonio Ameijide acusó al gobierno de explotar y de estafar a los trabajadores de esta brigada, que ganaron algunas reclamaciones económicas en el Concello, aunque no todas. Permuy y la alcaldesa le recriminaron que no cuente todos los aspectos que rodean a este servicio e hicieron ver que esos trabajadores no tienen respaldo sindical.

Por último, el gobierno aprobó, con la abstención del PP, el pago de 130 facturas (914.824 euros) de años pasados, en algunos casos con reparos legales por defectos de tramitación. Cerca de 300.000 euros eran del área de Cultura, precisó el PP.

Koldo, la victoria de Rueda, el sueldo de Lara Méndez y la "crispación" de Candia

Como en muchas otras instituciones y como sucedió también en muchas otras épocas en el Concello de Lugo, la tónica de los plenos en este nuevo mandato está siendo de bronca en muchos momentos y asuntos, pero el gobierno siente que la crispación va a más y responsabiliza de ello a la nueva portavoz del PP, Elena Candia.

Esa crispación no la había antes, lamentaron la alcaldesa, Paula Alvarellos, y el primer teniente, Rubén Arroxo, lo que llevó a Candia a pedir la palabra para recalcar que ella ni es oportunista ni crispa sino que busca soluciones, dijo. "Xa está ben de intentar desprestixiarme", pidió.

La realidad es que la oposición que practica el PP, mucho más contundente que en otras épocas, lo que a veces obliga al gobierno a mover ficha en algunos asuntos, y el tono y las afirmaciones de algunos de sus concejales contribuyen a tensar la atmósfera.

Particularmente punzantes son Mar Carballas y Antonio Ameijide, frente al tono más neutro de Candia y de otros ediles del PP. La primera afeó al gobierno que en las redes sociales hagan crítica fundamentalmente con vídeos de las mujeres del PP y no de los hombres, aseguró.

Mientras, Ameijide no se resistió a bromear con la reciente victoria electoral del PPdeG –"son un goberno esgotado, sen ideas, que vai a rueda", dijo– ni con uno de los asuntos más delicados que tienen entre manos en este momento los socialistas: el caso Koldo. Tampoco pasó por alto que la exalcaldesa, Lara Méndez, no haya renunciado aún al acta para ir al Parlamento para seguir cobrando, dijo. "Aquí ninguén cobra nada que non lle corresponda", le respondió Pablo Permuy (PSOE).