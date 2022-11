El Concello busca agilizar el arreglo de 100 edificios y A Tinería centra el debate

El problema de los edificios en mal estado de conservación, o directamente en ruinas, que salpican la ciudad y se concentran en zonas como A Tinería fue objeto de debate y de decisiones políticas este jueves. Por un lado, el consejo de administración de la Empresa Municipal de Vivenda e Solo (Evislusa), del que forman parte todos los partidos de la corporación, acordó, a propuesta del equipo de gobierno, asumir la tramitación de las órdenes de arreglo de edificios en mal estado y de expedientes de ruina.

En este momento hay cien expedientes abiertos de otras tantas edificaciones, a los que se incorporan diariamente algunos más, y que es necesario impulsar porque la escasez y los problemas de personal que sufrió el servicio de Arquitectura en los últimos años impidió que avanzaran al ritmo deseable, reconoce el gobierno.



Por otro lado, el pleno municipal debatió y rechazó la propuesta del PP para que el Concello lleve a cabo una intervención más directa en los inmuebles de A Tinería que están en mal estado y cuyos dueños no cumplen con sus obligaciones de conservación.

Los populares pedían que se señalicen y se vallen los edificios en mal estado, que se obligue a sus propietarios a cumplir en plazo las órdenes de arreglo y que se agilice la tramitación de las licencias municipales. El PP tuvo el apoyo de Cs pero PSOE y BNG votaron en contra porque la administración local ya hace todo lo que está en su mano, y sobre todo, lo que la ley le permite, para que los ciudadanos cumplan, aseguró el concejal de Urbanismo, Álvaro Santos. "Propoñen unha interferencia na propiedade privada que parece máis propia do comunismo do que renegan", afirmó el edil, que señaló a la Xunta por "tardar oito meses" en corregir la propuesta para el antiguo hospital de San Miguel (aprobada este jueves) y por "non presentar ben" el proyecto para el pazo de Doña Urraca. Recordó, además, que BIC y la mayor obligación de conservación es de la Xunta.

A continuación, Santos puso el acento en otro "fenómeno que, por moito que non falemos del, ten moito importancia no que sucede na Tinería", dijo en alusión a la prostitución. No vale, dijo Santos, "arrimar" a las prostitutas hacia otro lado —la rehabilitación de A Tinería fue llevándolas a otras zonas, como O Carme— y hacer la vista gorda ante los "violadores que branquean con diñeiro agresións sexuais", afirmó sobre los clientes. Pidió "altura de miras e valentía" para afrontar este problema porque, pese a los 26 millones de euros invertidos por la Xunta en la compra y rehabilitación de casas en A Tinería, "non se cumpriu o obxectivo" porque sigue siendo una zona con poco atractivo y aliciente para vivir y para la actividad comercial, dijo.

"Suscribo unha por unha as súas palabras", respondió el viceportavoz del PP, Antonio Ameijide, que se mostró partidario de que "todo o mundo ten que colaborar", pero opinó que la iniciativa debe ser del Concello y le instó a que "cambie o ritmo e as formas" para avanzar en la regeneración de A Tinería. También Cs cree que "algunas medidas se podrán llevar a cabo desde el Concello. Y si no tendrá herramientas para instar a hacerlo", afirmó Juan Vidal. Cerró el debate la alcaldesa, Lara Méndez, para recalcar que la legislación impide al Concello habilitar procedimientos de intervención directa más ágiles en los supuestos en los que hay que proceder a la ejecución subsidiaria y recordó la apuesta municipal para dinamizar A Tinería con el alquiler de locales con los que la Xunta quería especular, dijo.

Acuerdo para instar al Vicerreitorado a seguir en el casco histórico

El pleno aprobó una moción del PP para instar al vicerrector del campus que reconsidere su decisión de trasladar los servicios administrativos de la sede de Pío XII al campus.



PP, PSOE y BNG votaron a favor (Cs, que este jueves se reunió con el rector, se abstuvo porque cree que eso es interferir en la autonomía de otra institución) no sin antes confrontar sus visiones.

El BNG cree que es una decisión impuesta desde Santiago que perjudica a la ciudad y a colectivos que suelen usar el edificio de Pío XII, el PP cree que el gobierno local no hace lo suficiente para que la USC reconsidere la decisión y que es otra muestra de su falta de atención al casco histórico. Y el gobierno confía en el compromiso de la USC de reforzar la sede del casco histórico.

El Concello busca terrenos para la comisaría pero "ten limitacións"

El gobierno local rechazó la propuesta del PP, que apoyó Cs, para que el Concello ceda terrenos al Ministerio de Interior para hacer una nueva comisaría de la Policía Nacional y exija al Gobierno compromiso con este proyecto. El ejecutivo local exigirá dinero en los Presupuestos del Estado para esta infraestructura cuando haya terrenos y proyecto para ella, explicó el portavoz socialista, Miguel Fernández.

El concejal afirmó que el equipo de gobierno está buscando una ubicación, pero recordó "as limitacións de solo en propiedade que ten o Concello".

El BNG, con y contra el PP

El BNG, con y contra el PP. El BNG, socio del gobierno local, votó con la oposición una iniciativa del PP para apoyar la postura crítica del secretario xeral del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, con el Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de un mayor compromiso con la conexión ferroviaria entre Galicia y Portugal. No obstante, el BNG atribuyó al PP y a la Xunta esa misma falta de compromiso con la defensa de la eurorregión gallego-lusa. "O que dixo o secretario do Eixo téñoo dito eu mil veces como alcaldesa e presidenta do Eixo", dijo Méndez.

El gobierno avanza cambios en las ayudas al alquiler de vivienda

La concejala de Benestar Social, Olga López Racamonde, avanzó en el pleno que el Concello prevé hacer cambios en el sistema de ayudas al alquiler de vivienda el próximo año. Lo adelantó en respuesta a una iniciativa del PP para que se dé la posibilidad de que se incorporen nuevos beneficiarios, ya que actualmente solo pueden optar a ellas quienes ya lo son, explicaron los populares.



El gobierno local trabaja desde hace meses en una fórmula para facilitar vivienda a personas que tiene dificultades para acceder a ella, bien por el precio de los alquileres o bien por su situación personal.



Es el caso, por ejemplo, de ciudadanos que llegan a la ciudad con solicitudes de asilo y estas acaban resolviéndose pasados meses o años con resultado negativo. Son personas que continúan intentando regularizar su situación y, mientras no lo logran, tienen dificultades para acceder a una vivienda.