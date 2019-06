El pleno de Lugo aprobará un inventario con edificios derruidos y sin seis parques

El gobierno local llevará a pleno la aprobación de un inventario de propiedades municipales sin actualizar, en el que aparecen edificios ya derruidos, como el antiguo matadero de Frigsa, mientras no figuran seis parques creados en los últimos años, según denunció este martes el PP.

El portavoz popular, Antonio Ameijide, recuerda que la corporación debe aprobar cada cuatro años, coincidiendo con el cambio de mandato, el inventario municipal, pero critica que el gobierno local en funciones no fue capaz de actualizarlo desde 2014 y "está completamente desfasado".

Ameijide, que se lamenta de que PSOE y BNG estén "repartiendo los cromos" del próximo bipartito sin tener en cuenta el problema del inventario, considera que al actual gobierno "poco o nada le importa" la ciudad por su "desidia" de "seguir sin preocuparse por actualizar" esta relación de bienes. En este sentido, el edil recuerda que los populares llevaron al pleno de noviembre de 2017 una iniciativa para actualizar el inventario y que, a pesar de haber sido aprobada "por unanimidad", la "pasividad y la dejadez" de los socialistas llevó a que "no ordenasen a ningún funcionario" renovar el catálogo.

"Con el catálogo que había en noviembre de 2017 era imposible que la alcaldesa o cualquier miembro de su gobierno pudiera responder a la pregunta de cuántas fincas, vehículos, inmuebles u otros bienes municipales tiene el Ayuntamiento. Pregunta que a día de hoy sigue sin poder responder", afirma Ameijide.

Y es que, según añade el edil, desde entonces "lo único" que se hizo fue "actualizar el valor de los bienes" que ya figuran en el inventario. Además, el portavoz popular asegura que la primera teniente de alcalde en funciones, Ana Prieto, firmó "en tan solo 59 segundos" la aprobación de los catálogos de 2016, 2017 y 2018 "porque son idénticos".

Ameijide recuerda que el inventario actual presenta ausencias de bienes como los parques de la Praza de Aguas Férreas, Sanfiz, As Illas de Montirón, Agro do Rolo, Praza do Castiñeiro o Campo Castelo, "a pesar de que los lucenses llevamos años disfrutando de los mismos". Tampoco aparece la casa domótica ni el local social de Leiras Pulpeiro o el furgón mixto asignado a los bomberos y el camión escalera que se compró hace unos años y que costó casi un millón. También dice que además del matadero de Frigsa, hay incluidos otros bienes que ya no existen como el campo de fútbol de Casás.