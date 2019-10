El plazo medio para obtener licencia de obra en Lugo sigue sin bajar de un año

El refuerzo del servicio municipal de arquitectura acometido por el gobierno local durante el pasado mandato para tratar de desatascar la concesión de licencias no impidió que en lo que va de año el plazo medio para obtener una autorización para hacer obras en la zona urbana siga siendo superior a un año.

Este dato lo acaba constatar el PP después de analizar las 126 solicitudes de licencia resueltas entre principios de año y el pasado 2 de octubre y que, según los populares, implica que se incumplen los plazos legales de resolución en más del 90% de los casos.

El viceportavoz de este grupo, Antonio Ameijide, explica que conseguir un permiso de obra en el núcleo urbano de Lugo "tarda unha media de 376 días" y advierte de que "hai exemplos que claman ao ceo".

El edil popular dice que de momento no se notó ningún cambio para solucionar el, a su juicio, "caos organizativo do departamento de urbanismo" y quiso poner énfasis en la importancia que supone para la economía de la ciudad este asunto al indicar que la cifra de negocio de los expedientes resueltos este año suma un total de 39.947.000 euros. "O primeiro lastre do bloqueo das licenzas é que se frean as contratacións directas relacionadas con gremios vinculados ao sector da construción, como electricistas, pintores, escayolistas; en segundo lugar, afecta ás empresas e negocios vinculados cos equipamentos, como tendas de electrónica, mobiliario, e o terceiro lastre é o que repercute sobre o emprego indirecto e que afecta a un bo número de profesionais de diferentes sectores", comentó.

El PP recuerda la importancia de agilizar trámites ya que las 126 solicitudes resueltas desde enero generaron un negocio de 40 millones

El PP demanda por ello al gobierno local que se agilicen los plazos de resolución de las licencias y recuerda que existe un acuerdo plenario en este sentido aprobado a propuesta del PP. Ameijide explica que aquella iniciativa incidía en la necesidad de reorganizar el servicio de arquitectura y hacer un refuerzo, de manera inmediata, de los departamentos implicados en la tramitación de licencias.

También se pedía establecer de forma temporal sistemas de colaboración con los técnicos municipales, para el estudio de los trámites de concesión de las licencias, a través de Evislusa, o en su caso, la contratación de asistencias técnicas, hasta conseguir unos plazos de resolución acordes a la ley.

El popular explica que ya hace un año desde que se presentara esta propuesta y ahora "só falta que tomen conciencia e se poñan a traballar para cambiar a dinámica de urbanismo".

La respuesta del Concello a una solicitud de licencia para una valla publicitaria tardó siete años porque el expediente estaba perdido

CASOS EXTREMOS. El estudio del PP sobre las licencias tramitadas este año revela dos casos extremos de retraso en la resolución de sendas solicitudes que fueron presentadas en 2011 y finalmente fueron denegadas por los técnicos.

En una de ellas, Ameijide califica de "despropósito" que se tardasen 2.632 días en contestar a una solicitud de licencia para instalar un soporte de una marquesina publicitaria en la Avenida Duquesa de Lugo, cuya petición se registró el 14 de diciembre de 2011. Explica que hubo un primer informe de ingeniería el 27 febrero de 2012; posteriormente, el 9 mayo de 2012, otro de medio ambiente, y el 7 de agosto de ese año se adjunta nueva documentación. "Ata aquí todo correcto, pero desde esa data ata xullo de 2018 perdeuse a pista desta solicitude", comenta el edil popular. Añade que la explicación que se da cuando aparece el expediente y con la que justifican la demora es que, después de la jubilación del jefe de servicio de arquitectura en agosto de 2015, responsable de la organización del servicio, y tras la propuesta realizada por el concejal delegado de desarrollo sostenible y personal de fecha 5 de julio de 2018, se encontró este expediente sin revisar ni informar. Finalmente la licencia fue denegada.

El gobierno local ha señalado con frecuencia que, además de haber poco personal, muchas licencias se demoran porque los expedientes son incompletos o defectuosos y hay que requerir información complementaria.

Diez meses parea el centro integral en el viejo Xeral

Las licencias de obra para edificios públicos también sufren retrasos a la hora de obtener licencia. Es el caso del centro integral de salud previsto en el pabellón materno-infatil del viejo hospital Xeral, un proyecto con un presupuesto de 8,3 millones de euros.



La solicitud por parte de la Consellería de Sanidade se presentó en julio de 2018 y la concesión de la licencia se aprobó en la junta de gobierno local del 23 de mayo de este año, diez meses después.