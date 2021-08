AHORA SE CONTAGIAN e ingresan vacunados y no vacunados, pero su evolución suele diferir. El especialista en Enfermedades Infecciosas del Hula Ramón Rabuñal repasa en esta entrevista la actualidad del coronavirus y el futuro próximo.

Una persona vacunada puede contagiarse de covid, pero ¿qué probabilidades tiene de hacerlo? ¿En qué medida protegen las vacunas actuales de la infección?

Ya en los estudios de desarrollo de las vacunas se vio que estas no protegían completamente de la infección. Pero los vacunados que se infectan, en general, tienen cuadros más leves y de menor duración, contagian menos, necesitan ingresar con mucha menos frecuencia y su mortalidad es mucho menor.

Muchos pacientes observan con asombro la cantidad de contagiados que hay pese a estar ya inmunizados y también el hecho de que algunos de esos infectados acaban ingresando. ¿Qué observan los médicos en el día a día del hospital? ¿Qué diferencia hay entre un paciente hospitalizado vacunado y otro que no lo está?

A día de hoy vemos dos patrones diferenciados. Por un lado pacientes ancianos, con comorbilidades, vacunados, en los que el covid complica su patología de base, pero no influye significativamente en su evolución Por otro, pacientes no vacunados, en general más jóvenes, con cuadros de neumonía grave, similares a los de las olas anteriores.

¿El número de vacunados infectados está relacionado con la variante Delta u ocurriría lo mismo con las otras que fueron dominantes hasta ahora? ¿Tiene síntomas diferentes? ¿Evolucionan los contagiados de otra manera?

La variante Delta es más transmisible que la Alfa, entre otras razones porque presenta una carga viral en vías respiratorias más alta y durante más tiempo. Pero es difícil decir si esta es la causa del aumento o que está circulando en una población más vulnerable, no vacunada y con hábitos sociales distintos Los síntomas difieren un poco. Con la variante Delta es mas frecuente la fiebre, cefalea, rinorrea [goteo de nariz] y odinofagia [dolor de garganta], y menos frecuente la anosmia [pérdida de olfato] y la tos. No está claro si la infección es más grave. En un estudio realizado en Escocia se vio que el riesgo de hospitalización en no vacunados era el doble que con la variante Alfa. En otro del Reino Unido se informó de una eficacia de la vacuna del 88% con dos dosis, pero con una se reducía al 30%.

¿Viviremos siempre con este virus igual que con el de la gripe?

Lo más probable es que sí, que haya llegado para quedarse. Habrá que ver cómo, si persiste en forma de ondas epidémicas sucesivas o produciendo infecciones banales, como el catarro. El tiempo lo dirá.

¿Cree que habría que poner una tercera dosis de la vacuna a toda la población?

Las farmacéuticas hablan de ello, y parece que algunos dirigentes son sensibles a esta indicación, aunque por el momento todas las agencias oficiales han manifestado que no hay datos para recomendarla. Se ha visto que en la mayoría de la población la vacuna ofrece una protección duradera. Quizás en pacientes inmunodeprimidos se podría considerar cuantificar los niveles de anticuerpos y valorar si es preciso una nueva dosis, como por otra parte hacemos ya con alguna de las vacunas que usamos habitualmente, como la de la hepatitis B. Otra cuestión es si es esta vacuna la que hay que administrar, o si es más conveniente esperar a las nuevas vacunas que sean capaces de impedir la infección. En este sentido, las de administración intranasal parecen una alternativa de futuro. Una tercera cuestión es si debemos realmente administrar una tercera dosis a la población, o por el contrario favorecer la vacunación del resto de la población mundial. A día de hoy se han administrado 4,46 mil millones de dosis en todo el mundo y el 30% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna covid-19 y el 15,5% está completamente vacunado. Pero en los países de bajos ingresos solo el 1,1% de las personas ha recibido al menos una dosis. Y aquí es donde surgen las variantes. Ahora estamos preocupados con la Delta, pero ya tenemos informes de otra, la Lambda, cuya patogenicidad y respuesta a la vacuna está por ver.

¿Tendremos vacunas que nos eviten infectarnos? ¿Qué investigaciones se están llevando a cabo y en qué punto están?

Según datos de la OMS, a día de hoy hay 110 vacunas en desarrollo clínico y 184 en fase preclínica, de muy diversos tipos y vías de administración. Estoy convencido de que en un plazo relativamente corto dispondremos de alguna de ellas, y espero que sean capaces de evitar que el virus penetre en la célula, o sea, que no se llegue a producir infección.

¿Por qué se espera que esas vacunas que prevengan el contagio sean intranasales?

Las vacunas son un mecanismo complejo para potenciar la inmunidad frente a un antígeno conocido. Además de la respuesta inmunológica, hay una respuesta celular y, en las mucosas, hay una respuesta inespecífica contra las infecciones víricas, que también puede estimularse. Cuando das una vacuna intramuscular estimulas más una respuesta de linfocitos T y la respuesta inmune de la B, pero por vía intranasal hay ya una activación de la respuesta inmune local mediada por IgA. Tienes más posibilidades de impedir así que el virus llegue a entrar en la célula y de evitar el contagio. Dentro de un año tendremos, probablemente, cuatro o cinco vacunas para elegir, que seguramente sean mejores que las que tenemos ahora y puedan evitar el contagio.

¿Cree que se alcanzará la inmunidad de grupo?

Hablar de inmunidad de grupo en general no vale. Tampoco hablar de inmunidad de grupo de los españoles. Si cierras España, no dejas entrar a ningún extranjero, vacunas al 70% de la población, y lo haces por igual en todos los grupos de edad, puede que lo consigas, pero hay gran movilidad poblacional entre países y esas cifras cambiarían constantemente. Cuando se dice «en agosto estamos en el 70% y ya está resuelto» es un mensaje erróneo. No está resuelto y no hemos vacunado al 70% de la población, sino que se ha vacunado al 90% de los mayores y al 10% de los jóvenes. Y ese es el problema. Y encima el grupo con menos tasa de vacunación tiene menos conciencia del riesgo y usa menos la mascarilla. Hay que insistir en la necesidad de usar mascarilla en interiores y en exteriores concurridos.