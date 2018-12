Las plazas de párkings incumplen el contrato por estrechas, según el BNG

El BNG ha vuelto a llevar a la comisión de infraestructuras varias preguntas para conocer "cando se lle vai dar solución aos aparcadoiros soterrados despois dos reiterados anuncios da alcaldesa de que se ían cambiar as tres prazas entre columnas por dúas prazas para adaptar o espazo aos vehículos actuais". El portavoz del partido nacionalista, Rubén Arroxo, aseguró que su formación no recibió "ningún compromiso de prazos por parte do goberno", por lo que considera que "todo o que dixo a alcaldesa ata o de agora foi fume".

Arroxo expuso que en el Artículo 21 de las condiciones técnicas del contrato de la concesión aparece recogido que las medidas mínimas de las plazas de estos aparcamientos tienen que ser 2,20 metros por 4,50 metros. "Cremos que se pode estar incumprindo desde a propia apertura dos aparcadoiros", aclaró.

Arroxo confirmó que solicitarán al Ayuntamiento que compruebe si a día de hoy se cumplen las medidas estipuladas en el contrato. En esta misma línea, el portavoz nacionalista también señaló el caso del aparcamiento de Santo Domingo, en el que "existía un punto para que os vehículos puidesen xirar pero converteuse ese espazo en dúas prazas de estacionamento que nin foron renumeradas".

"As prazas 6 e 7 están duplicadas, dado que era un espazo para permitir xiro de vehículos e agora úsase para estacionar dificultando o acceso ás últimas prazas do aparcadoiro", lamentó Rubén Arroxo.

Desde el partido nacionalista explican que el incremento anual de los precios de los aparcamientos municipales de la ciudad «efectivamente está recollida no contrato, pero semella pouco serio que se aplique o contrato ao pé de letra para o beneficio da empresa e despois se ignore para os dereitos de uso que ten a veciñanza de Lugo», indicó.

Rubén Arroxo insistió en que se trata de un servicio que se encuentra «en solo público» y que por tanto debe reunir una serie de requisitos que actualmente no se cumplen.