Las llamadas plazas duras, cuyo mantenimiento y limpieza resultan más fáciles pero que suponen la renuncia a los espacios verdes en los entornos urbanos, llevan años imponiéndose. El granito manda ya en el grueso de las grandes áreas de uso público.

El fenómeno es global y empieza a ser cuestionado por urbanistas, pero en Lugo ese modelo de plazas no ha tenido hasta el momento contestación.

San Marcos. La reconversión dio lugar a una plaza muy alejada de la tradición de ese espacio y que generó opiniones divididas, pero que a la vez es muy usada y suele estar llena de vida. S. SENANDE

Pero la reforma de la plaza de la iglesia del Sagrado Corazón ha llevado ahora a una asociación, Porta de Lugo, a cuestionar la intervención que se lleva a cabo.

La crítica no parecer haber tenido gran eco en el barrio y varios vecinos aseguran que en la calle no hay debate por una reforma que pocos han visto aún, pues la plaza sigue cerrada y en obras, y porque no cambia en esencia el modelo de espacio público.

SIN JARDÍN. Esa plaza del Sagrado Corazón puede ser, de hecho, de las primeras de Lugo que siguieron ese esquema de plaza dura, un sistema allí casi obligado porque la plaza está sobre otros edificios, con lo que la opción de un jardín nunca se pudo contemplar.

Horta do Seminario. La fórmula para esta antigua huerta generó escepticismo y se la empezó a conocer como plaza inútil. Sin embargo, acoge conciertos y eventos y ha sido aceptada. SEBAS SENANDE

Porta de Lugo ha criticado, no obstante, otros aspectos, como que también se apueste por colocar bancos de hormigón, y no de madera, que cree más cómodos.

El concejal de infraestructuras, Alexandre Penas, asegura que no está descartado colocar algún banco de madera, aunque recuerda que los de granito son comunes en toda la ciudad desde siempre. Defiende que, básicamente, lo que intenta su departamento es recuperar un espacio que estaba bastante degradado, para facilitar el uso por parte de los vecinos.

El edil cree que, con las limitaciones que pueda tener esa plaza, ahora va a quedar en mejores condiciones y tendrá algo más de vegetación. La realidad urbanística condiciona, pero se busca que sea una especie de balcón con vistas al parque del barrio y que pierda el carácter hostil que tenía, para que sea más apetecible su uso por parte de los vecinos, defiende.

A Milagrosa. La solución conllevó atajar hándicaps como el paso de tráfico y la consiguiente escasez de espacio de uso público. En el barrio no había espacios verdes y sigue sin haberlos. S. SENANDE

En el caso de esa plaza del Sagrado Corazón, una de las consecuencias de la reforma será el cierre del espacio a los coches. Si hasta el inicio de las obras solía estar lleno de vehículos aparcados, la idea es que a partir de ahora solo entren automóviles en momento puntuales, como cuando haya entierros, apunta el edil. Cree que eso favorecerá que ese espacio sea más usado por los vecinos.

Ese cierre a los coches es común a lo que se ha ido haciendo en otras plazas de Lugo, que pueden haber pasado a ser más duras en cuanto a pavimentación, pero también han ganado posibilidades de uso ciudadanos, defiende Penas.

Aguas Férreas. Fue diseñada como plaza dura desde la concepción del barrio, pero tiene una amplia zona de juegos que hace que sea usada y está muy cerca de amplias zonas verdes. XESÚS PONTE

En infraestructuras defienden que la reconversión de las plazas tampoco es fácil y que incluso la plantación de árboles es un desafío a veces complicado, porque también hay que evitar especies que causen alergias o que tiren mucha hoja, que puede ser un riesgo para los peatones.

Sagrado Corazón: algo más verde y sin barreras

La intervención en la plazuela del Sagrado Corazón que da acceso a la iglesia está muy condicionada por el propio espacio. Habrá algo más de verde que antes, pero solo se pueden plantar dos árboles. La razón última de esa limitación es que la plaza está sobre un edificio y, de hecho, la obra ha incluido impermeabilizar el suelo porque había filtraciones al inmueble que hay debajo. Se van a poner también algunas maceteras, apuntó Alexandre Penas.



ACCESIBILIDAD. La reforma ha permitido también eliminar barreras arquitectónicas, que facilitan el tránsito por ese espacio pero también el acceso a la iglesia en un barrio en el que hay muchas personas mayores, decía Penas.



LUZ FIABLE. Las farolas retiradas no tenían ningún valor histórico