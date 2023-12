La Plaza es el mejor producto de temporada

A las once y media de la mañana la plaza de abastos aún cuenta su buen centenar largo de clientes. Algunos puestos, sobre todo los de pescados y mariscos, están de bote en bote, una de las señales inequívocas de Navidad, junto a los precios que marcan los productos alfa de estas fechas: no quedan percebes por debajo de los 98 euros, aunque si se quieren de los de foto de postureo en redes hay que irse a los 125; el centollo que en noviembre iba a 25 el kilo está hoy a 60 de media, diez por encima de lo que se vio para Nochebuena, y el camarón que brilla y la cigala XXL lucen unos desafiantes 129,90 euros el kilo.

Y eso que, según coinciden los placeros, las ventas para Nochevieja siempre bajan con respecto a Nochebuena. Aún queda la mañana de hoy, día 31, que la Plaza abre por muy domingo que sea.

Aunque no lo harán todos los puestos, sin embargo. Ovidio, de pescadería Nélida, despacha a esta hora el poco género que le queda a la vista, así que "el 31 no vengo. No quiero que me sobre género para el año que viene, cuesta mucha pasta: hoy puede estar a 24,90 y dentro de dos días, a 21 o a 19". Las ventas han ido bien, reconoce, sobre todo en Nochebuena, pero "cada año van a menos". Y eso pese a que él ya tiene encargos hasta para Reyes, "pero no sé si tendré lo que piden porque los barcos también descansan".

Es una opinión que comparte en lo básico Rebeca, que regenta el negocio de pollos asados Pío, Pío y exhibe un buen montón de piezas listas en el mostrador y otras tantas girando en el horno. Ella sí abre esta mañana, pero solo para encargos, que son "muchos". Y al mismo precio que habitualmente, porque "se nota algo menos de movimiento que el año pasado, tanto en la venta en mostrador como en encargos".

Bajón. Rebeca recuerda haber visto no hace mucho tiempo en estos días las colas saliendo por las escaleras que hay frente a su puesto, pero "el bajón grande se ha notado este año, no sé si también es porque ha habido más gente que come o cena fuera de casa. Aunque siempre es mejor la Nochebuena".

Cree que también han influido las obras de peatonalización, porque "hay clientes que no quieren pasar dos horas para entrar y salir del centro para recoger un encargo y encargan cerca de su casa".

Un aspecto al que le resta importancia José Luis, de Quesería Arcadio Coroas: "Las obras seguro que afectan, pero veo que la gente viene igual. La clientela de la plaza suele ser muy fiel y pese a que oyes que se quejan, siguen viniendo".

Su mostrador es un recorrido por la flor y nata de los quesos nacionales e internacionales, salpicados de latas de foi cuyo tamaño como el de un botón grande ya habla de la calidad y el precio y otros productos delicatessen de esos que la mayoría de las familias comen de año en año. Prepara delicadas tablas de quesos por encargo, "pero ya tenemos todo el cupo cubierto desde hace tiempo".

Este domingo, de hecho, abrirá casi en exclusiva para repartir encargos, porque "sí que este año hemos notado algo de bajada en la venta al corte, en mostrador, que es menos voluminosa". Aun así, su queso más caro, un roquefort premium que se corta a 54,95 euros el kilo, está agotado.

Como los solomillos del puesto recién ampliado de O Sabor dos Ancares, de la cooperativa Carqueixa, que no admite más pedidos porque "es una locura", describe Román: "La gente empieza a reservar en octubre". Y eso que la subida de los costes de producción ha disparado el precio hasta los 35 euros el kilo. "Para nosotros este año ha ido mucho mejor que el pasado, hemos vendido un 15% más, tanto en web como en tienda", reconoce Román, que está encantado con su experiencia comercial en la Plaza: "Las obras afectan, nosotros hemos retrasado campañas de promoción para ofrecer párking gratis a la espera de que finalicen, pero es que son para mejor. Vemos mucho potencial porque la gente a la que le gusta comer comprado en la Plaza".