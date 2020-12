La reapertura de la hostelería da otro pequeño empujón a la Plaza de Abastos

Como en las cocinas con fundamento, en la Plaza y el Mercado nada se desaprovecha. Eso ha permitido a la mayoría de comerciantes de este lugar no solo mantenerse a flote durante la crisis provocada por la pandemia, sino que en muchos casos han visto cómo sus ventas se sostenían e incluso aumentaban apoyadas por la demanda de los clientes particulares, que han compensado el hueco dejado por la hostelería.

A partir de este viernes, con la reapertura de bares y restaurantes, han tenido además un nuevo empujón, si bien todavía lejos de niveles normalizados y pendiente de los vaivenes de las restricciones.

Este empujón, no obstante, lo han sentido más unos sectores que otros. Las carnicerías, por ejemplo, más que las pescaderías. Es la experiencia de Rafael Díaz, de Carnicería Rafa, que reconoce que la reapertura de la hostelería hasta las 17.00 horas "sí se ha notado. Pasas de una situación de pedidos cero a otra en la que por lo menos han de coger provisiones para el puente".

Sin embargo, sitúa todavía el volumen de negocio que antes movía con la hostelería en "un 30 o 40% de su nivel. Además, se nota que hacen los pedidos con mucho más tiento, menos cantidad y casi día a día». Por contra, asegura que durante todo este tiempo «el aumento del consumidor particular ha sido espectacular, hay que dar las gracias a los ciudadanos por colaborar con el pequeño comercio".

Un incremento que Rafa Díaz coincide en situar en su máxima expresión durante los viernes y, sobre todo, los sábados. Una percepción que comparten también desde dos pescaderías señeras de la Plaza, Mari Paz y Maribel. Hasta el punto, reconocen, de que por primera vez se está viviendo la circunstancia de que los sábados sea prácticamente el mejor día de ventas de pescado de la semana, similar al mítico viernes y ya muy por delante del martes.

En espera de que los clientes de hostelería vayan recuperando poco a poco sus niveles habituales, en los mercados municipales se confía en que los lucenses hayan recuperado definitivamente la confianza en unos puestos en los que todo es aprovechable.

No se esperan bajadas de precios en Navidad

En un año como este, todavía es muy pronto para prever cómo se va a comportar la Navidad. Los placeros consultados asumen que las restricciones en hostelería y para las reuniones familiares harán que disminuyan algunos pedidos, consideran que este no será tan acusado y que no influirá tanto el gasto final, ya que se compensará con la demanda de productos de más calidad. En estas circunstancias, no creen que se vaya a producir ninguna bajada de precios.

Campaña

Por otra parte, hoy se pone en marcha la campaña navideña ‘O noso Mercado é un regalo’, puesta en marcha por los placeros y el Concello. Durante todos los sábados de diciembre, todos los clientes que hagan compras por valor superior a 40 euros entre los distintos puestos recibirán un regalo al momento.

Regalos

Entre los obsequios hay bolsas reutilizables serigrafiadas y calendarios de 2021.