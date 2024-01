La plaza de abastos acogerá el 3 y 4 de febrero el III Campeonato de Futbolín Maestros del Norte

El teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo, acompañado por la concejala de Participación e Servizos para a Veciñanza, Cristina López, y el vicepresidente de la Diputación, Efrén Castro, presentaron -junto con integrantes de la Asociación Lucense de Futbolín- la tercera edición del torneo Maestros del Norte, que se celebrará el próximo fin de semana, 3 y 4 de febrero, en el sótano de la plaza de abastos.

"Con estacita", señaló Cristina López, "buscamos repetir o éxito do torneo celebrado no verán, ao mesmo tempo que continuamos a aumentar a oferta de actividades na Praza e no Mercado, achegando unha nova oferta de ocio". El torneo acercará a la capital lucense a un gran número de jugadores de futbolín, "dado que se trata dun dos torneos máis importantes a nivel estatal, e que este ano como novidade será puntuable para o circuíto mundial da ITSF (Federación Internacional de Futbolín)".

La Asociación Lucense de Futbolín fue creada en el año 2018 para promover y dar visibilidad a este deporte.