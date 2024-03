Hassan Azargui, de una playa marroquí a la nieve

→ Procedencia: Esauira (Marruecos)

→ Profesión: Camarero

→ Tiempo en Lugo: 23 años

Nos sentamos a tomar un café. Solamente yo lo tomo porque el sol se ha subido a lo más alto. Hassan Azargui está cumpliendo con el ayuno del Ramadán. Hay musulmanes que tienen mareos los primeros días, pero a él no le provoca ese malestar. Cuando pasan los treinta días de este tiempo consagrado a sus creencias se siente "bien".

Me pregunta si estoy grabando la conversación. Tardé toda la entrevista en saber el motivo. Me intriga, pero comenzamos hablando de su origen. "Hace un año que no voy a Marruecos. Tengo allí a mi familia. Somos cinco hermanos. Mis padres ya fallecieron". Tiene fama de estar al día de lo que sucede en su país. En casa ve televisiones españolas y marroquíes.

Su destino en esos viajes de regreso a casa es doble. Vuelve a Juribga, que es una ciudad de 200.000 habitantes situada en el centro de Marruecos. El año pasado Juribga cumplió cien años desde su fundación sobre la conocida como la Montaña del Fosfato por la cantidad de esta sal valiosa que hay en el lugar. En Juribga tiene su casa, pero su primer hogar quedó en Esauira, con la mitad de tamaño, a 480 kilómetros y nueve horas de viaje. Ese puerto turístico en la costa oeste del país fue donde nació hace 54 años.

Al ser bereber, su lengua natal es el amazig. "Es muy diferente del árabe", que es otro idioma que usa en el dialecto dariya, la variante marroquí del árabe; además de francés, por mandato escolar, y español, por vivencia.

"Cuando vuelvo a Marruecos vuelvo a mi ciudad natal porque allí están mis tíos". Siendo Hassan niño, su padre se marchó desde Esauira a Juribga para trabajar en OCP, unha empresa que lidera el mercado mundial de fosfatos que se transforman en fertilizantes. Un tiempo después, lo acompañaron su mujer y sus hijos. Su destino estaba en una llanura "en la que hacía mucho calor".

Cada verano escolar era un regreso de tres meses a Esauira. Hassan habla de su ciudad como la isla del tesoro que representa la infancia, la describe como una península de playas tendidas largamente en la que el clima es agradable todo el año gracias al poder moderador del mar.

Esauira es un puerto creado por los portugueses en 1506, fue atacado por el cardenal Richelieu en 1629 y reconstruido por el sultán Mohamed III unos años más tarde. Hassan estudió Historia y Geografía, tal vez por ese pasado tan cargado de hechos o tal vez por haberse ido a vivir tan lejos cuando era pequeño.

El licenciado empezó dando clases de Francés en un colegio privado, que es el modelo educativo que más abunda en el país del Magreb.

Hace 23 años le surgió un trabajo en Becerreá. Estaba en Juribga, así que hizo una mochila con unas camisas, unas mudas y unos calcetines. Se desplazó a Tánger para coger el barco que usan para cruzar el Estrecho quienes tienen contrato. Desde Algeciras, viajó en autobús a Lugo, con destino final en la villa lucense de A Montaña.

"Llegué en noviembre, con nieve. No me había imaginado que en Europa hiciese frío, pensaba que era como mi país". Así que se compró ropa de abrigo. El trabajo, en el monte, era duro físicamente. Una camarera marroquí le presentó a un matrimonio de Lugo. Ellos le ayudaron. Entró en la hostelería. "Empecé en la cocina de La Polar y el Capitol, de Monforte. ¡Hice muchas pizzas!". Cuando pudo se pasó a barra. "Me gusta trabajar de cara al público". Esa actitud le permitió "aprender español y entender el gallego".

Su siguiente puesto lo encontró en el España. Permaneció 7 años, hasta llegar al Campos, en donde lleva 11 años "muy contento".

"Antes de venir a Europa pensaba que todos los europeos eran rubios y ricos", confiesa con una sonrisa Hassan, que ahora es un europeo porque así lo determina la hipoteca de su piso.

El contacto con su país, más allá de la televisión, son algunos amigos marroquíes con los que se reúne cuando tienen días libres. Hablaron de fútbol cuando se llevaron la "sorpresa" del Mundial y ahora comentan "el Ramadán".

Acabo el café y le pregunto si volverá a Marruecos cuando se jubile. "Ya veremos".

Entonces, de modo inesperado, revela que había aprobado unos exámenes y superado unas pruebas físicas para ser funcionario en su país, pero que se quedó en lista de espera. Así que lo desechó y se vino a Lugo. "El puesto era de policía secreto. Me llamaron para trabajar después, cuando fue la Primavera Árabe, en 2010; pero no fui por un motivo personal". Se quedó, cerca de la muralla, por la que pasea cada mañana.