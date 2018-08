Lugo Sen Mordazas denuncia que uno de sus miembros fue multado por recoger firmas

Miembros de la plataforma vecinal Lugo Sen Mordazas han denunciado este jueves que uno de sus componentes fue multado con trescientos euros por recoger firmas en el centro de la capital lucense.



La plataforma, cuyo objetivo principal es que no se apruebe el borrador de ordenanza cívica propuesto por el Gobierno local, ha emitido un comunicado en el que alerta al ejecutivo de que "no cederá ante sanciones injustas e ilegítimas".



"Presentaremos alegaciones a esta multa y a cuantas lleguen, y seguiremos adelante con cuantas actividades y acciones se consideren oportunas hasta lograr la retirada íntegra de la ordenanza mordaza", indican.



En concreto, la persona multada fue un varón llamado Miguel Ángel Revaldería, que situó una mesa portátil en la plaza de Santo Domingo, entre un buzón y un aparcamiento de bicicletas.



"Puse una mesa para recoger firmas como hace todo el mundo, sin estorbar a nadie; entonces vino un municipal, me mandó recogerla y después habló con un superior por teléfono porque le dije que iba a seguir repartiendo octavillas y me tenía que dar su permiso", indicó Revaldería.



"Cuando tengo derecho, a mí no me tiene que dar permiso ningún municipal ni ningún miembro del Ayuntamiento", añadió.



Revaldería señaló también que justo un mes después del incidente le llegó la sanción y que no tiene intención alguna de pagar.



"Por el momento vamos a recurrir, pero mientras tanto no voy a dejar de poner mesas, recoger firmas y lo que haga falta", indicó el miembro de la plataforma vecinal.



"Lo que quieren hacer es recluirnos en casa y que no salgamos; hay formas de hacer un Lugo bonito sin perseguir a la gente", concluyó Revaldería.



CONCELLO. Por su parte, el Gobierno municipal señala que este miembro de la plataforma vecinal "no fue multado por recoger firmas, sino por poner una mesa sin autorización".



"El permiso no se deniega a nadie; es tan sencillo como meterlo por registro", indicó la viceportavoz municipal Carmen Basadre.



La edila lucense también quiso aclarar que "el expediente sancionador no es fruto de una decisión política, sino que entra dentro del ámbito de actuación de la propia Policía Local".



Basadre también aprovechó para criticar los métodos de actuación de la plataforma Lugo Sen Mordazas.



"No sé quien trata de imponer a quien; tenemos que jugar todos dentro de la democracia, siempre y cuando se crea en ella", indico la concejala socialista.



Basadre criticó que desde la plataforma "están intentando dinamitar una ordenanza que es tan solo un borrador copiado de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), por lo que no entiendo esa actitud".



"A nosotros también hay cosas que no nos gustan, y desde el propio Gobierno intentaremos cambiar algunos puntos; estamos en fase de presentar alegaciones, de hacer reuniones para hablar de la ordenanza y de llegar a acuerdos sobre la misma", indicó la viceportavoz municipal.



La edila socialista también denunció la "aparición" de pintadas y grafitis en espacios públicos con el lema de "Lugo Sen Mordazas".



"Lo que tú estás reivindicando no lo hagas, por lo menos da ejemplo", concluyó Basadre.