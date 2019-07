La Plataforma Feminista de Lugo se concentra contra las violaciones

La Plataforma Feminista de Lugo ha convocado una concentración, que tendrá lugar este lunes a las 20:00 horas en la Praza Maior -frente a la Casa Consistorial-, para protestar por la "proliferación de las llamadas manadas", dado que han sido denunciadas "16 violaciones grupales" en lo que va de año.

Esta plataforma recuerda que la concentración de este lunes por la tarde se producirá "en particular por la última conocida, en la que siete hombre violaron por turnos organizados a una niña de catorce años", en la localidad catalana de Manresa.

"Exigimos también la inmediata revisión de las figuras penales actuales", añade la plataforma, que "en la actualidad no contemplan este tipo de actos", porque se amparan en que si "no existe intimidación o violencia no es agresión".

A su juicio, ante este tipo de situaciones "la víctima está totalmente desamparada".

La Plataforma Feminista de Lugo convoca a la sociedad lucense a protestar contra este tipo de conductas y para reclamar cambios en la legislación que endurezcan las penas para quienes cometen ese tipo de actos.