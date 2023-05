Centro de Lugo ve "nulas" medidas de seguridad en el tráfico en la Rúa Nova

No solo no le convence a la Plataforma de Veciños do Barrio Centro de Lugo el plan de tráfico diseñado por el Concello con motivo de las obras de peatonalización del casco amurallado sino que tampoco lo hacen las medidas de seguridad adoptadas.

En un comunicado que hacía público este viernes, Centro de Lugo, por una parte, "rechaza este plan de tráfico", que supone la circulación de los vehículos desde el pasado jueves por el primer tramo de la Rúa Nova, entre la Ronda da Muralla y la Rúa Montevideo, tras décadas sin poder hacerlo, y, por otra parte, "lamenta que no se haya aceptado el plan alternativo presentado en su día al Ayuntamiento".

La Plataforma de Veciños do Barrio Centro de Lugo recién creada hace hincapié en que el plan de tráfico "se está ejecutando con nulas medidas de seguridad para los peatones y vecinos", que asegura que ya les están remitiendo "innumerables quejas".

Además sostiene que "se está observando ausencia total de Policía Local en la zona para control del tráfico y en la propia Rúa Nova no existe señalización horizontal, ni señalización del límite de velocidad para los vehículos".

El Concello dice que ha instalado ojos de gato que pondrá una señala con el límite de velocidad

Este colectivo considera que se registra "un riesgo importante e innecesario para los ciudadanos" porque "los vehículos de todo tipo conviven con los peatones, esquivándose mutuamente al no haber separación física entre ellos".

Desde el gobierno local se responde que se han instalado en el suelo unos dispositivos de seguridad que se denominan ojos de gato y que también se instalará una señal en las inmediaciones de la Porta da Rúa Nova para informar a los conductores de que el límite de velocidad es de 10 kilómetros por hora.

También denuncia que apareció destrozada una señal que informaba del cierre al paso en Porta Bispo Odoario.

En estos primeros días se aprecia un descenso significativo de vehículos que acceden dentro de murallas con respecto a la circulación que se registraba antes del inicio de las obras de peatonalización.