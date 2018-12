La plantilla de Sanidade pide ser reubicada hasta dar con el gas

LUGO. La plantilla de la Xefatura Territorial de Sanidade reclama ser reubicada mientras no se encuentra y se da solución a las emisiones de un gas que provoca síntomas como irritación de ojos y mucosas. Ese problema provocó el pasado día 23 de noviembre el cierre del área de Microbiología del laboratorio de salud pública de Galicia, en la tercera planta de ese mismo edificio, y el 11 de este mes, el laboratorio al completo. Mientras que la Xunta buscó un nuevo emplazamiento a los casi 40 trabajadores en ejercicio del centro, los 70 que ejercen en la parte delantera del inmueble, en Sanidade, continúan allí.

Denuncian que están siendo «innecesariamente expostos a algún axente tóxico» porque el cierre del laboratorio «non conlevou ninguna medida de illamento». Creen que, aunque no hayan presentado síntomas, pueden estar expuestos al mismo gas, que está aún por determinar por lo que sus efectos todavía son desconocidos pero podrían ser acumulativos.

También explican que, aunque algunos trabajadores empezaron a tener síntomas a partir del 2014, cuando se hicieron las obras de adaptación de la antigua vivienda del delegado provincial de Sanidade para albergar el área de Microbiología, hay otros que ejercen en la primera planta del edificio que percibieron los primeros ya en 2003. Por tanto, reclaman que se cierre el edificio al completo y que se les traslade a una nueva ubicación, mientras no se pueda garantizar la seguridad en su puesto de trabajo.

Por su parte, la delegación territorial de la Xunta recordó ayer que la decisión de cerrar solo la parte Los trabajadores, ayer ante el edificio en señal de protesta. ep del laboratorio y no todo el edificio fue tomada después de la inspección de Trabajo y atendiendo a las recomendaciones del servicio de Inspección. También insistió en que no se descarta ampliar las zonas cerradas si los trabajadores de otros puntos presentan síntomas y que la empresa que está haciendo un barrido de 90 gases para determinar cuál puede ser hace las mediciones en todo el edificio y no solo en el laboratorio.

Se espera que los resultados definitivos estén en dos semanas, pero que antes se pueda contar con alguna orientación provisional. Por el momento se cree que el gas se distribuye por las arquetas de eliminación de residuos.