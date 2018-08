Plantas con buena salud

La cultura popular siempre supo aprovechar los beneficios de las plantas. A algunas se les atribuían propiedades milagrosas o inverosímiles, como los crecepelo, mientras se sabía que otras tenían cualidades antiflamatorias. En la zona de Lugo se conocen numerosas variedades que se explotan de forma comercial o casera.

"Quizás la que más suene sea la árnica montana", comenta Antonio Regueiro, profesor de la USC, que apunta a otras muchas plantas que se dan en los alrededores de Lugo y que se han comercializado. Se ha vendido genciana, mentas, melisas, laurel, mezquita y otros productos. Muchas de estas plantas se han empleado siempre, como la genciana que se utiliza como tónico digestivo.

El eucalipto es un árbol con numerosos usos terapéuticos por sus efectos balsámicos y los preparados líquidos que se realizan con él. Sin embargo, el profesor no conoce de ninguna empresa en la provincia que esté aprovechando este árbol más allá de su madera. Sin duda, la planta lucense que más se explota es la árnica, que se ha convertido en toda una fuente de riqueza.

Regueiro apuesta por la creación de sistemas de cultivo de árnica y genciana Esta última ya se planta en León. "Siempre es mejor el cultivo que el aprovechamiento de las poblaciones naturales", apunta el experto, ya que esta explotación podría hacer que las especies terminen en peligro. En el caso de la árnica se recolectó de forma abusiva y se eliminaron ecosistemas en los que crecía, las turberas, con la extensión de los praderas para la industria bovina. "Es muy importante promocionar el cultivo", resume el experto. Regueiro también propone cultivar valeriana, ya que se daría muy bien en Galicia.

UNA PLANTA EN PELIGRO. En la actualidad se recoge la árnica principalmente en la zona de Terra Chá y A Ulloa, aunque ya no hay tanta como antes. Hace muchos años la Unión Europea estableció que los países miembros debían impulsar medidas para evitar la extinción de la esta planta.

Algunos prohibieron su recolección, como Alemania, mientras en España no hay ninguna medida aplicada. "As empresas demandan sobre 300.000 kilos de planta seca anual", describe la profesora de la USC, Rosa Romero. Galicia es la gran suministradora de plantas dentro de España, además aquí se da la árnica ibérica, con un quimiotipo muy valorado por las farmacéuticas.

La experta apuesta también por el cultivo, ya que la especie peligra con su explotación. La idea sería que estas plantaciones se encontrasen donde el rendimiento "é moito máis grande" –algo que la USC ya ha analizado– y que ayude a complementar la economía rural de ciertas zonas.

Romero insiste en la importancia de hacer una parcela experimental primero para comprobar que no surjan problemas de plagas y la rentabilidad del proyecto. "Sabemos que pode ser viable, pero non a longo prazo", comunica Romero, que aclara que durante un experimento anterior no pudieron comprobar las cualidades del cultivo.

Plantas para diferentes males

1. Árnica montana

Tradicionalmente se utilizaba para los hematomas y es muy cotizada por las empresas farmacéuticas.

2. Genciana

Solía emplearse como tónico digestivo en la zona de A Montaña.

3. Laurel

Esta especie, muy propia del litoral gallego, también se da en el interior y llegó a comercializarse.

4. Melisa

No resultaba extraño encontrar melisa en muchas casas por sus propiedades digestivas, igual que las manzanillas.

5. Eucalipto

Su aroma tiene propiedades medicinales para despejar las vías respiratorios.

6. Ortiga

La pesadilla de los excursionista se ha empleado desde siempre por sus propiedades diuréticas. También se usaba como remedio para la alopecia.

7. Cola de caballo

Un remedio de toda la vida por sus grandes propiedades diuréticas.